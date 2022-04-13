Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için kapatılacak güzergahlar açıklandı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için kapatılacak güzergahlar açıklandı

13.04.2022 17:10
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için kapatılacak güzergahlar açıklandı

KARAYOLLARI Genel Müdürlüğü (KGM), 57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu nedeniyle yarın İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Saruhanlı Kavşağı-Kırkağaç Kavşağı arasında İstanbul yönünün ve 15 Nisan'da Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun Çanakkale Kavşağı-Gelibolu Güney Kavşağı'nın trafiğe...

KARAYOLLARI Genel Müdürlüğü (KGM), 57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu nedeniyle yarın İstanbul- İzmir Otoyolu'nun Saruhanlı Kavşağı-Kırkağaç Kavşağı arasında İstanbul yönünün ve 15 Nisan'da Malkara- Çanakkale Otoyolu'nun Çanakkale Kavşağı- Gelibolu Güney Kavşağı'nın trafiğe kapatılacağını duyurdu.

KGM'den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığı'nca 10-17 Nisan'daki 57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu güzergahında bazı düzenlemeler yapılacağı belirtilerek, "Bisiklet turunun 14 Nisan 2022 tarihinde yapılacak 5'inci etabı kapsamında İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Saruhanlı Kavşağı-Kırkağaç Kavşağı arasında İstanbul yönü etap süresince trafiğe kapatılacaktır. 15 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşecek 6'ncı etap kapsamında ise Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun Çanakkale Kavşağı-Gelibolu Güney Kavşağı (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) arasında İstanbul yönü etap süresince trafiğe kapatılacaktır" denildi.


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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için kapatılacak güzergahlar açıklandı - Son Dakika


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