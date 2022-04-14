BALIKESİR - 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu - Sam Welford - Son Dakika
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BALIKESİR - 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu - Sam Welford

14.04.2022 15:24

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) beşinci etabını kazanan Hollanda temsilcisi Team DSM'den Avustralyalı Sam Welsford, yarınki Edremit-Eceabat etabını da kazanmak için elinden geleni yapacağını söyledi.

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) beşinci etabını kazanan Hollanda temsilcisi Team DSM'den Avustralyalı Sam Welsford, yarınki Edremit- Eceabat etabını da kazanmak için elinden geleni yapacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonun beşinci gününde 191,7 kilometrelik Manisa-Ayvalık etabı geçildi. Bitiş çizgisini ilk sırada geçen Welsford, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Turun 6. gününde koşulacak Edremit-Eceabat etabı, 57. Alay Şehitliği'nde sona erecek. Turda mücadele eden Avustralyalı ve Yeni Zelandalı bisikletçiler de bu etaba Çanakkale'de savaşan ataları dolayısıyla büyük önem veriyor.

Tour of Türkiye'de 5. etabın galibi Avustralyalı Sam Welsford, bu duruma vurgu yaparak, "Yarınki Edremit-Eceabat etabı tüm Avustralyalılar ve Yeni Zelandalılar için anlamlı bir yarış olacak. Belki kürsüde olamam ama takım olarak ne yapacağımızı göreceğiz. Kürsüye çıkabilmek için elimden geleni yapacağım." diye konuştu.

Takımına bu seneki ilk etap zaferini kazandırdığını aktaran 26 yaşındaki sprinter, "Bugünkü zaferimin en önemli yanı bir WorldTeam takımı olan ekibimin bu seneki ilk etap zaferi olması. Buraya gelmeden önce Belçika'da ve Avrupa'da yapılan tek günlük klasik yarışlara katılarak iyi hazırlık dönemi geçirdim. Takımın şu anki durumu gayet iyi. Buraya takımda 3 sprinter olarak geldik. Bana veya diğer arkadaşıma özellikle bir görev verilmedi. Yarışın akışına ve gelişmesine göre değerlendirmemizi istedi. Şartlar da bugün benim finiş yapmama olanak sağladı. Kaza olduğunda diğer tarafta olduğum için sıyrılabildim. Diğer arkadaşlarım da beni çok iyi taşıdı." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde pist bisikletinden yol bisikletine geçtiğini belirten Welsford, "Yol bisikletinde ayrı bir heyecan var. Sprint finişler bana daha çok heyecan verici geliyor." şeklinde sözlerini tamamladı.

BALIKESİR - 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu - Sam Welford
BALIKESİR - 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu - Sam Welford
BALIKESİR - 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu - Sam Welford

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: BALIKESİR - 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu - Sam Welford - Son Dakika
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