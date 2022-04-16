57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu/Gelibolu-Tekirdağ etabı - Son Dakika
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57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu/Gelibolu-Tekirdağ etabı

16.04.2022 15:02

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) yedinci etabını Yeni Zelandalı Patrick Bevin kazandı.

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) yedinci etabını Yeni Zelandalı Patrick Bevin kazandı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Tour of Türkiye'nin 7. gününde 135,3 kilometrelik Gelibolu- Tekirdağ etabı geçildi. Yarışa, 25 takımdan 153 bisikletçi katıldı.

Gelibolu Fener Parkı'ndan start alan bisikletçiler, Koruköy'den geçerek Şarköy'e ulaştı. Kavakköy, Yeniköy, Yörgüç, Yayaköy, Çınarlı ve Kirazlı yönüne devam etti. Uçmakdere'yi geride bırakan sporcular, Hoşköy, Gaziköy ve Altınova'yı görerek Tekirdağ'da finiş yaptı.

Yarışın bitimine yaklaşık 30 kilometre kala kaçış gerçekleştiren Israel-Premier Tech takımından Yeni Zelandalı Patrick Bevin, Fransa'nın Arkea Samsic Fransız Nicolas Edet ve Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından Avustralyalı Jay Vine, uzun süre pelotonun önünde gitti. Genel klasman lideri Eduardo Sepulveda ise bu kaçışa cevap veremeyince geride kaldı.

Uzun süre yakalanmayan üçlüden Patrick Bevin 3 saat 21 dakika 2 saniyelik derecesiyle birinci oldu. Yarışı Jay Vine 2 saniye farkla ikinci, Nicolas Edet ise 4 saniye farkla üçüncü sırada bitirdi.

Genel klasman liderliği el değiştirdi

Tour of Türkiye'de genel klasman liderliğini Patrick Bevin ele geçirdi.

Gelibolu-Tekirdağ etabına genel klasman lideri olarak İtalya'nın Drone Hopper-Androni Giocattoli takımından Arjantinli Eduardo Sepulveda başladı. Bevin ise rakibinin 11 saniye gerisinde yer alıyordu. Etapta büyük bir mücadeleyle rakibini geride bırakan Bevin, liderlik koltuğuna oturdu. İkinci sırada 20 saniye farkla Vine yer alırken Sepulveda 40 saniye farkla üçüncü sıraya geriledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden milli bisikletçi Mustafa Sayar, genel klasmanda 9. sırada yer buldu.

Mayolar

Patrick Bevin, 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda son etapta genel klasman liderinin taşıdığı turkuaz mayoyu Eduardo Sepulveda'dan devraldı.

Belçikalı Jasper Philipsen sprint liderinin giydiği yeşil mayoyu kaptırmadı.

ABD'nin Wildlife Generation Pro takımından Noah Granigan da en iyi tırmanışçının giydiği kırmızı mayoyu korudu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden Batuhan Özgür, Türkiye güzellikleri mayosunu (Beyaz) kaptırmadı.

5 farklı genel klasman lideri

Turda geride kalan 7 etapta 5 farklı bisikletçi genel klasmanda liderliğe yükseldi.

İlk gün Belçika'nın Lotto Soudal takımından Avustralyalı Caleb Ewan, ikinci gün Avustralya'nın BikeExchange-Jayco takımından Avustralyalı Kaden Alexander Groves, üçüncü gün ise Jasper Philipsen genel klasmanda liderliğini aldı.

Dördüncü günde geçilen İzmir- Manisa etabında liderliği ele alan Sepulveda da bu konumunu koruyamadı ve son etap öncesi koltuğu Bevin'e bırakmak zorunda kaldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin şanssızlığı

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin Türkiye şampiyonu bisikletçisi Onur Balkan ile Ukraynalı sporcusu Vitaliy Buts, yarışı tamamlayamadı.

Türkiye güzellikleri mayosu için iddiası bulunan Buts karıştığı kaza sonucu ambulansla hastaneye götürüldü ve etaba devam edemedi. Takımın önemli isimlerinden Onur da yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

Son etap İstanbul'da

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 8. ve son etabı yarın İstanbul'da düzenlenecek.

Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi önünden başlayacak 141,1 kilometrelik etapta sporcular, Dolmabahçe, Beşiktaş, Barbaros Bulvarı, Çırağan Caddesi, Kuruçeşme'den geçerek Bebek yönüne devam edecek. Baltalimanı'ndan dönecek parkur, Büyükdere Caddesi ve Levent yönüne devam edecek.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Anadolu yakasına geçecek bisikletçiler, Beylerbeyi, Üsküdar, Harem, Hasanpaşa, Fenerbahçe, Kalamış'tan geçerek Bostancı'ya yönelecek. Bostancı'dan dönecek sporcular, Avrasya Tüneli üzerinden yeniden Avrupa'ya geçecek.

Sirkeci, Aksaray, Kennedy Caddesi'ni kat edecek sporcular, Eminönü İskelesi, Balat, Galata Köprüsü'nü görerek Taksim'de finiş yapacak.

Yarış boyunca bisikletçiler 2 kez kıta değiştirecek. Daha önce 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçen sporcular, böylelikle dünyanın ilk ve tek kıtalararası etaplı bisiklet yarışında 3 kez kıta değiştirmiş olacak.

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu/Gelibolu-Tekirdağ etabı
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu/Gelibolu-Tekirdağ etabı
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu/Gelibolu-Tekirdağ etabı
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu/Gelibolu-Tekirdağ etabı
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu/Gelibolu-Tekirdağ etabı
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu/Gelibolu-Tekirdağ etabı
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu/Gelibolu-Tekirdağ etabı
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu/Gelibolu-Tekirdağ etabı
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu/Gelibolu-Tekirdağ etabı
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu/Gelibolu-Tekirdağ etabı
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu/Gelibolu-Tekirdağ etabı
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu/Gelibolu-Tekirdağ etabı

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Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Gelibolu-Tekirdağ etabını Yeni Zelandalı Patrick Bevin kazandı Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Gelibolu-Tekirdağ etabını Yeni Zelandalı Patrick Bevin kazandı 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Tekirdağ etabı tamamlandı 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Tekirdağ etabı tamamlandı

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu/Gelibolu-Tekirdağ etabı - Son Dakika


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