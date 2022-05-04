57 gündür kayıp olan Buket'in babası: Bayram hepimize zehir oldu - Son Dakika
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57 gündür kayıp olan Buket'in babası: Bayram hepimize zehir oldu

04.05.2022 14:19
57 gündür kayıp olan Buket'in babası: Bayram hepimize zehir oldu

İZMİR'in Dikili ilçesinde 57 gün önce okula gitmek için evden çıkan, bir daha da haber alınamayan lise öğrencisi Buket Uslu'nun (15) ailesi, kızları olmadan ilk kez bir bayram geçirdiklerini söyledi.

İZMİR'in Dikili ilçesinde 57 gün önce okula gitmek için evden çıkan, bir daha da haber alınamayan lise öğrencisi Buket Uslu'nun (15) ailesi, kızları olmadan ilk kez bir bayram geçirdiklerini söyledi. Baba Veli Uslu, "Bu bayram hepimize zehir oldu. Herkes çocuklarıyla mutlu mesut bayram geçirirken, biz diken üstünde yaşıyoruz. Kızımız nerede, ne yapıyor, ne durumda bilmiyoruz" diyerek, yetkililerden kızının bulunması için yardım istedi.

Dikili'de yaşayan Veli Uslu, 8 Mart'ta Aliağa ilçesinde lise eğitimi gören kızı Buket Uslu'yu, belediye otobüsüne bindirip okula gitmesi için otogara gönderdi. Ancak Buket Uslu'dan bir daha haber alınamadı. Okula gitmediği öğrenilen Buket için aile jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Aile ayrıca, kızlarının D.Ç. (19) isimli kişi ve ailesi tarafından kaçırıldığı şüphesiyle de şikayetçi oldu. Jandarma Buket için arama çalışması başlattı. Aradan geçen 57 günde Buket Uslu'ya ulaşılamadı.Ailesi kızları olmadan ilk kez bir bayram yaşadıklarını belirterek yetkililerden yardım iste.i Buket Uslu'nun babası Veli Uslu 8 Mart'tan beri Buket'in ne sesini duyabildiğini ne de yüzünü görebildiğini belirterek, "Kızımızın nerede olabileceğine dair yetkililere bazı şeyler söylesek de maalesef hala bulamadılar. Bu, bizim kızımız olmadan geçirdiğimiz ilk bayram. Artık, ne kadar bayram denirse. Bu bayram hepimize zehir oldu. Herkes çocuklarıyla mutlu mesut bayram geçirirken, biz diken üstünde yaşıyoruz. Kızımız nerede ne yapıyor ne durumda bilmiyoruz. Sürekli arıyoruz, herkes araştırıyor. Aslında nerede olduğunu tahmin ediyoruz ancak bize yardımcı olunmuyor. Bizim tek isteğimiz kızımızın bulunması ve yeniden evimize gelmesi. Kızım belki kendi isteğiyle gitmiş olabilir, ancak şunu unutmamak gerekir ki benim kızım 18 yaşının altında bir çocuk. Burada kendi isteği çok önemli değil. Kızım orada kendi isteğiyle bile bulunsa, onun çocuk olduğunun göz önünde bulundurulması lazım. Annesi perişan, ben perişan haldeyim. Kızım kaybolalı 57 gün oldu. Hayatımız kabusa döndü" dedi.


57 gündür kayıp olan Buket'in babası: Bayram hepimize zehir oldu
57 gündür kayıp olan Buket'in babası: Bayram hepimize zehir oldu
57 gündür kayıp olan Buket'in babası: Bayram hepimize zehir oldu
57 gündür kayıp olan Buket'in babası: Bayram hepimize zehir oldu
57 gündür kayıp olan Buket'in babası: Bayram hepimize zehir oldu
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Dikili, Bayram, Baba, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 57 gündür kayıp olan Buket'in babası: Bayram hepimize zehir oldu - Son Dakika


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