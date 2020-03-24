57 ilde 2 bin 314 uyuşturucu zanlısı yakalandı - Son Dakika

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57 ilde 2 bin 314 uyuşturucu zanlısı yakalandı
6 saat önce
Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM), son bir haftada 57 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 bin 314 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM), son bir haftada 57 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 bin 314 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
EGM'den yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, yurt genelinde son bir haftada yürütülen operasyonlarda 206 kilogram esrar, 3 kilogram eroin, 69 kilogram skunk, 17 kilogram metamfetamin, 7 kilogram bonzai ve 97 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Aramalarda ele geçirilen 25 ruhsatsız tabanca ve tüfek ile 60 bin 35 liraya el konuldu.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:50 Kaynak: AA
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