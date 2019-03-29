57 Kaçak Göçmen Yakalandı, 2 Organizatör Tutuklandı
1 saat önce
Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yol kontrolü esnasında 57 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı.
Tekirdağ
'da jandarma ekiplerince yol kontrolü esnasında 57 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı. Hayrabolu
, Malkara
ve Süleymanpaşa
İlçe Jandarma
Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Tekirdağ- Çanakkale
D-110 karayolu üzerinde icra edilen yol kontrol faaliyeti esnasında 34 ACE 713 ve 52 AC 155 plakalı araçlarda yapılan kontrolde 28 Pakistan
, 15 Bangladeş
ve 14 Afganistan
uyruklu olmak üzere toplam 57 düzensiz göçmen ile araç sürücüsü ve organizatörler A.U. ve S.İ.G gözaltına alındı.
Araçlar içerisinde bulunan 4 adet şişme gri renkli bot, 4 takım bot küreği ve 2 adet pompaya el konuldu. Organizatörler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Düzensiz göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:53 Kaynak: İHA
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