57'nci Alay korteji, Keşan'a ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 57'nci Alay korteji, Keşan'a ulaştı - Son Dakika

57'nci Alay korteji, Keşan'a ulaştı

6 saat önce

ÇANAKKALE Savaşları'nda gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan 57'nci Alay anısına Tekirdağ'dan yürüyüşe başlayan ve 57 gönüllüden oluşan kortej, akşam saatlerinde Edirne'nin Keşan ilçesine ulaştı.

57'nci Alay korteji, Keşan'a ulaştı, System.String[]

ÇANAKKALE Savaşları'nda gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan 57'nci Alay anısına Tekirdağ'dan yürüyüşe başlayan ve 57 gönüllüden oluşan kortej, akşam saatlerinde Edirne'nin Keşan ilçesine ulaştı.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'nci yıldönümü nedeniyle 18 Mart Çarşamba günü düzenlenecek törene katılmak üzere 57'nci Alay Şehitliği'ne yürüyen gaziler, öğrenciler ve STK temsilcilerinden oluşan 57 kişi, 235 kilometrelik yürüyüş için Tekirdağ Valiliği önünden Cuma günü yola çıktı. Kortej ellerinde Türk bayraklı flamaları ve sloganlar yazılı pankartlarıyla yürüyerek akşam saatlerinde ulaştığı Keşan'da soğuk ve yağışlı havaya rağmen alkışlarla karşılandı. Kokrtejin en önünde atlılar da yer aldı. Keşan'a ulaşan 57'nci Alay'a, Mehmet Gemici Cennet Bahçesi mevkiinde 27'inci Alay'ı temsil eden yürüyüşçüler katıldı. 57'nci Alay'ın Keşan'a gelişi nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Törende konuşan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 57'nci Alay kortejinin bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Bir kahramanlık destanı olan Çanakkale Savaşları, millet olma bilincine eriştiğimiz atalarımızın geri dönmeyi düşünmeden canlarını vatan uğruna feda ettikleri büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bir kahraman olarak tarih sahnesine çıktığı, tarihin akışını değiştirdiği bir noktadayız. Çanakkale Savaşları'nda canlarını ortaya koyan adını tarihe ve kalplere 'kahraman birlik' olarak yazdıran 57'inci Alay'ı bu yıl da Keşan'da ağırlamaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Grubun sözcüsü Hikmet Selim Yılmaz da, karşılamadan dolayı Keşan Belediyesi ve halkına teşekkür etti. Grubun, geceyi Keşan'da geçirdikten sonra yarın, saat 09.00'da Çanakkale'ye yola çıkacağı bildirildi.


Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 08:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ayakkabılarını tamir ettirmek için 20 gün sonraya gün alıyorlar
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması: Toplam vaka sayımız 18'dir Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti Almanya'daki camilerde cemaatle namaz kılınması, ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı

Son Dakika Haberleri
03:18 Aden'de BAE'ye bağlı hapisanelerde tutulan Yemenliler açlık grevine başladı
03:12 Arjantin ve Şili'de Kovid-19 nedeniyle eğitime 2 hafta ara
02:38 Çekya'da Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde karantina ilan edildi
02:34 Merkez bankalarından piyasaları sakinleştirmek için swap hamlesi
02:16 Ürdün'de ziyarete kapatılan hapishanedeki protestoda iki mahkum öldü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 03:18:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 57'nci Alay korteji, Keşan'a ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]