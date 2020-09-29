57'nci Altın Portakal Film Festivali başlıyor - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali, 3 Ekim'de başlıyor.

Bu yıl salgın nedeniyle festivalde bir dizi önlem alındı. Festivalin geleneksel korteji, sosyal mesafenin korunması açısından sakıncalı olduğu için bu yıl düzenlenemeyecek.

Festivalin açılış töreni Yekta Kopan'ın sunumuyla 3 Ekim Cumartesi akşamı yapılacak. Salgın önlemleri nedeniyle seyircisiz gerçekleşecek olan açılış töreni, Antalya Büyükşehir Belediyesi Televizyonu, Kanal V ve festivalin sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.

Festivalde yer alan filmlerin gösterimleri Yıldızların Altında adı verilen üç açık hava sinemasında, salgın önlemleri gözetilerek yapılacak. Bu önlemler kapsamında gösterim alanında ateş ölçümü yapılacak ve sosyal mesafeli oturma düzeninde gösterim boyunca maske takmak zorunlu olacak.

Cam Piramit Yanı'nda kurulan Yıldızların Altında 1 açık hava sineması'nda Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Konyaaltı Sahili'nde kurulan Yıldızların Altında 2 açık hava sineması'nda Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması ve AKM yanındaki Amfi Tiyatro'da kurulan Yıldızların Altında 3 açık hava sineması'nda Ulusal Belgesel ve Kısa Metraj Film Yarışması filmleri gösterilecek.

Açıkhava sinemalarında film gösterimleri her akşam 19.20 ve 22.00'da gerçekleşecek. Festivalin bilet ücretleri indirimli 3TL ve tam 5TL olup, biletixten temin edilebilir. Biletler, 1 Ekim Perşembe gününden itibaren AKM gişelerinden de satışa sunulacak. Yıldızların Altında 3 açık hava sineması'nda gerçekleşecek kısa metraj ve belgesel film gösterimleri ücretsiz olacak.Festival, Yıldızların Altında 1 ve Yıldızların Altında 2 açık hava sinemaları'nda gerçekle-şecek biletli gösterimlerde, her seans için 2020 yılının gerçek kahramanları olan sağlık çalışanlarına 50 adet davetiye ayırdı. Antalya Kültür Merkezi'ndeki gişelerde kimlik ibraz eden kamu veya özel sektör sağlık çalışanları davetiye alabilecek.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan filmlerin basın toplantıları film gösterimlerinden bir gün sonra, film ekiplerinin katılımıyla 11.00 ve 12.30'da AKM'nin yanında kurulan basın merkezinde düzenlenecek. Belgesel ve kısa filmlerin söyleşileri ise film gösterimlerinden hemen sonra yapılacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığını üstlendiği festivalin idari direktörlüğünü geçen yıl olduğu gibi Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacı-oğlu, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum'un yöneticiliğini ise Olena Yershova Yıldız yürütüyor.

Festival 10 Ekim akşamı düzenlenecek ve yine seyircisiz olarak gerçekleştirilecek Kapa-nış ve Ödül Töreni'yle sona erecek. Kapanış ve Ödül Töreni Habertürk Televizyonu tara-fından canlı yayınlanacak.

(İHA)