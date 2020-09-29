57'nci Altın Portakal Film Festivali başlıyor - Son Dakika

57'nci Altın Portakal Film Festivali başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali, 3 Ekim'de başlıyor.

57'nci Altın Portakal Film Festivali başlıyor, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali, 3 Ekim'de başlıyor.

Bu yıl salgın nedeniyle festivalde bir dizi önlem alındı. Festivalin geleneksel korteji, sosyal mesafenin korunması açısından sakıncalı olduğu için bu yıl düzenlenemeyecek.

Festivalin açılış töreni Yekta Kopan'ın sunumuyla 3 Ekim Cumartesi akşamı yapılacak. Salgın önlemleri nedeniyle seyircisiz gerçekleşecek olan açılış töreni, Antalya Büyükşehir Belediyesi Televizyonu, Kanal V ve festivalin sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.

Festivalde yer alan filmlerin gösterimleri Yıldızların Altında adı verilen üç açık hava sinemasında, salgın önlemleri gözetilerek yapılacak. Bu önlemler kapsamında gösterim alanında ateş ölçümü yapılacak ve sosyal mesafeli oturma düzeninde gösterim boyunca maske takmak zorunlu olacak.

Cam Piramit Yanı'nda kurulan Yıldızların Altında 1 açık hava sineması'nda Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Konyaaltı Sahili'nde kurulan Yıldızların Altında 2 açık hava sineması'nda Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması ve AKM yanındaki Amfi Tiyatro'da kurulan Yıldızların Altında 3 açık hava sineması'nda Ulusal Belgesel ve Kısa Metraj Film Yarışması filmleri gösterilecek.

Açıkhava sinemalarında film gösterimleri her akşam 19.20 ve 22.00'da gerçekleşecek. Festivalin bilet ücretleri indirimli 3TL ve tam 5TL olup, biletixten temin edilebilir. Biletler, 1 Ekim Perşembe gününden itibaren AKM gişelerinden de satışa sunulacak. Yıldızların Altında 3 açık hava sineması'nda gerçekleşecek kısa metraj ve belgesel film gösterimleri ücretsiz olacak.Festival, Yıldızların Altında 1 ve Yıldızların Altında 2 açık hava sinemaları'nda gerçekle-şecek biletli gösterimlerde, her seans için 2020 yılının gerçek kahramanları olan sağlık çalışanlarına 50 adet davetiye ayırdı. Antalya Kültür Merkezi'ndeki gişelerde kimlik ibraz eden kamu veya özel sektör sağlık çalışanları davetiye alabilecek.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan filmlerin basın toplantıları film gösterimlerinden bir gün sonra, film ekiplerinin katılımıyla 11.00 ve 12.30'da AKM'nin yanında kurulan basın merkezinde düzenlenecek. Belgesel ve kısa filmlerin söyleşileri ise film gösterimlerinden hemen sonra yapılacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığını üstlendiği festivalin idari direktörlüğünü geçen yıl olduğu gibi Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacı-oğlu, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum'un yöneticiliğini ise Olena Yershova Yıldız yürütüyor.

Festival 10 Ekim akşamı düzenlenecek ve yine seyircisiz olarak gerçekleştirilecek Kapa-nış ve Ödül Töreni'yle sona erecek. Kapanış ve Ödül Töreni Habertürk Televizyonu tara-fından canlı yayınlanacak.

(İHA)

57'nci Altın Portakal Film Festivali başlıyor

Film Festivali, Altın Portakal, Antalya, Film, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 16:42 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 57'nci Altın Portakal Film Festivali başlıyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüsü yenen her 10 hastadan 9'unda belirtiler devam ediyor Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz Koraltan'a sokak ortasında meydan dayağı Ambulans şoförü, kendini iple asarak yaşamına son verdi Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah tehdit: Türkiye Azerbaycan'a destek veriyor, karşılık vereceğiz Böyle baba olmaz olsun! Sigorta parası almak için zihinsel engelli oğlunu denize atıp boğulmasını izledi Koronavirüs sektörü vurunca Türkiye lüks gemi mezarlığına döndü Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz
Götürdüğü sipariş sonu oldu! Asansör boşluğuna düşen işçi, feci şekilde can verdi Götürdüğü sipariş sonu oldu! Asansör boşluğuna düşen işçi, feci şekilde can verdi         
22:22
Traktöre arkadan çarpan otomobil takla attı: 2 ölü, 1 yaralı Traktöre arkadan çarpan otomobil takla attı: 2 ölü, 1 yaralı         
21:08
Son Dakika: Türkiye'de 29 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 68 kişi vefat etti, 1427 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 29 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 68 kişi vefat etti, 1427 yeni vaka tespit edildi         
19:23
Gelecek Partisi'nin İzmir'deki 6 ilçe başkanı görevi bıraktı Gelecek Partisi'nin İzmir'deki 6 ilçe başkanı görevi bıraktı         
18:26
Erzurum'a altın rezervi müjdesi: Ekonomiye yıllık 400 milyon dolar kazandıracak Erzurum'a altın rezervi müjdesi: Ekonomiye yıllık 400 milyon dolar kazandıracak         
17:37
16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan iki kişi tutuklandı 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan iki kişi tutuklandı         
16:33
FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı         
15:19
Marmara Gölü'nde çıkan ses ve gaz tedirginlik yarattı Marmara Gölü'nde çıkan ses ve gaz tedirginlik yarattı         
14:40
Deniz Çakır'dan Ece Üner'e sert tepki: Bu üslupla haber sunuyor, inanılır gibi değil Deniz Çakır'dan Ece Üner'e sert tepki: Bu üslupla haber sunuyor, inanılır gibi değil         
13:03
Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi         
12:13
Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi         
11:58
Didim Belediye Başkanı, ilçenin göbeğine sevgilisinin heykelini mi diktirdi? Didim Belediye Başkanı, ilçenin göbeğine sevgilisinin heykelini mi diktirdi?         
11:44
Caner Erkin, 2.5 milyon TL değerindeki yeni aracıyla kameralara yansıdı Caner Erkin, 2.5 milyon TL değerindeki yeni aracıyla kameralara yansıdı         
10:56
Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum         
10:51
Kokusuna aldırmadan kana kana içiyorlar Kokusuna aldırmadan kana kana içiyorlar         
10:45
Seda Sayan yüzünü gerdirdiği anları takipçileriyle paylaştı Seda Sayan yüzünü gerdirdiği anları takipçileriyle paylaştı         
09:47
Yılda 9 kez üreyebilen İsrail sazanı nedeniyle balıkçılar kan ağlıyor Yılda 9 kez üreyebilen İsrail sazanı nedeniyle balıkçılar kan ağlıyor         
08:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2020 23:35:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 57'nci Altın Portakal Film Festivali başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei