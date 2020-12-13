57 senelik usta, asırlık radyo ve pikapları tamir ediyor - Son Dakika

KAYSERİ'de yaşayan, 57 yıllık radyo tamircisi Şevket Özen (71), 20 metrekarelik dükkanında, asırlık radyo ve pikapları tamir ediyor.

Kayserili Şevket Özen, 1963 yılında radyo tamiri yapılan iş yerine çırak olarak girdi. 6 yıl çıraklık ve kalfalık yapan Özen, askerlikten sonra kendi dükkanını açtı. Bugüne kadar binlerce radyo ve pikap tamir eden Özen, bugün de asırlık aletleri yeniden kullanılır hale getiriyor. 20 metrekarelik dükkanında haftanın 6 günü tamir yapan Özen, "57 yıldır plak çalar, radyo ve gramofon tamiri yapıyorum. Eskinin kıymeti, yeni bilinmeye başlandı. Geçmiş zamandaki işçilikten dolayı vatandaşlar eski ürünlere ilgi gösteriyor. Yeni radyolar plastik ve ses kalitesi iyi değil" dedi.