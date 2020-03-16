57 servis aracı sürücüsüne 47 bin lira para cezası kesildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 57 servis aracı sürücüsüne 47 bin lira para cezası kesildi - Son Dakika

57 servis aracı sürücüsüne 47 bin lira para cezası kesildi

6 saat önce

Mersin'de jandarma ekipleri, servis araçlarına yönelik düzenlediği uygulamalarda 419 aracı kontrol ederken, kusurlu görülen 57 sürücüye 47 bin 708 lira para cezası kesti.

57 servis aracı sürücüsüne 47 bin lira para cezası kesildi, System.String[]

Mersin'de jandarma ekipleri, servis araçlarına yönelik düzenlediği uygulamalarda 419 aracı kontrol ederken, kusurlu görülen 57 sürücüye 47 bin 708 lira para cezası kesti. 17 aracı trafikten men eden ekipler, 2 kişinin sürücü belgesini geçici olarak geri aldı.


Edinilen bilgiye göre, son günlerde şehir içi ve şehirlerarası kara yollarında özel veya kamuya ait işletme, fabrikalara personel, işçi taşıyan servis araçlarının karıştığı kazalarda artış olmasından dolayı Mersin'de uygulamalar sıklaştırıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde yaptığı uygulamalarla sürücünün yeterli sürücü belgesi, SRC belgesinin olup olmadığı, aracın yetki/izin belgesi bulunup bulunmadığı, araçların geçerli sigorta ve fenni muayenelerinin olup olmadığı, araçlarda fazla yolcu


taşınıp taşınmadığı, yolcuların emniyet kemeri takıp takmadıkları, araçların servis freni, lastikleri ve ışık donanımları kontrol edildi.


419 servis aracının kontrol eden ekipler, 57 sürücüye 47 bin 708 lira para cezası uyguladı. 17 aracı da trafikten men eden ekipler, 2 kişinin de sürücü belgesine geçici olarak el koydu. - MERSİN

Jandarma, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:31 Kaynak: İHA
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