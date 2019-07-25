57 suçtan araması bulunan "Suç Makinesi" yakalandı
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57 suçtan araması bulunan "Suç Makinesi" yakalandı 57 suçtan aranması bulunan suç makinesi yakalandı Suç makinesi tanınmamak için Faceup uygulamasını kullanıyordu 'Faceup' operasyonu yapıldıANKARA - Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünün yaptığı operasyonda 57 suçtan aranan Uğur E.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 10:01 Kaynak: İHA
57 suçtan araması bulunan "Suç Makinesi" yakalandı
57 suçtan aranması bulunan suç makinesi yakalandı
Suç makinesi tanınmamak için Faceup uygulamasını kullanıyordu
'Faceup' operasyonu yapıldı
ANKARA - Ankara Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğünün yaptığı operasyonda 57 suçtan aranan Uğur E. 'Faceup' adı verilen operasyonla zaafı olduğu türkü barda kıskıvrak yakalandı.
Ankara Asayiş Şube Müdürlüğünün bir türkü bara yaptığı operasyonda 2 yıldır 57 suçtan aranan Uğur E. 'Faceup adı verilen operasyonla zaafı olduğu Türkü barda kıskıvrak yakalandı. Farklı illerden yüzlerce kişiyi dolandıran Uğur E. internette satış ilanı vererek mağdurların aramasını bekliyor ve bu şekilde iletişime geçtiği mağdurların telefonda güvenini kazanarak ikna ediyor, sonrasında malzeme gönderme konusunda anlaşıp kendi hesabına mağdurlar tarafından parayı yattırıp ve malzemeyi göndermiyordu. Mağdurların arasında asker ve emniyet personellerin olması da dikkat çekti. Polis
ekiplerince yakalandığı sırada üzerinde kimlik bulunmayan Uğur E. kardeşinin ismini ve tc kimlik numarasını veren şahıs kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı. Yakalandığı sırada " Ben bekçilik yapıyorum ekmeğimin peşindeyim, benim hiç aranmam yok, ben suçsuzum ne yapıyım onlar inanmasaydı, kimsenin parasını zorla almadım" diye konuşması dikkat çekti.
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