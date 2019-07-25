Son Dakika Haberleri: 57 suçtan aranan suç makinesi yakalandı
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57 suçtan aranan suç makinesi yakalandı

20 dakika önce

Ankara'da 57 suçtan aranan zanlı, 'Faceup' adı verilen operasyonla türkü barda yakalandı.

57 suçtan aranan suç makinesi yakalandı, System.String[]
Ankara'da 57 suçtan aranan zanlı, 'Faceup' adı verilen operasyonla türkü barda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, internette satış ilanı vererek farklı illerden yüzlerce kişiyi dolandıran Uğur E.'nin yakalanması için çalışma başlattı. 2 yıldır 57 suçtan aranan zanlı, 'Faceup adı verilen operasyonla türkü barda kıskıvrak yakalandı. Polis ekiplerine kardeşinin ismini ve T.C. kimlik numarasını veren Uğur E. gözaltına alındı. Üzerinden kimlik çıkmayan zanlı, "Ben bekçilik yapıyorum, ekmeğimin peşindeyim. Benim hiç aranmam yok, ben suçsuzum. Ne yapıyım onlar inanmasaydı, kimsenin parasını zorla almadım" dedi.

Uğur E.'nin internette satış ilanı verip kendisiyle iletişime geçen mağdurların telefonda güvenini kazanarak malzeme gönderme konusunda anlaştığı ve hesabına para yatırttığı belirlendi. Mağdurların arasında asker ve emniyet çalışanlarının da olduğu ortaya çıktı. - ANKARA
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 10:00 Kaynak: İHA
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