57. Ulusal 31. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri - Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması NEVŞEHİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "57. Ulusal 31. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri, Kültür ve Sanat Etkinlikleri"ne katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 21:38
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › 57. Ulusal 31. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri - Kılıçdaroğlu - Son Dakika
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