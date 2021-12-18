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57 yabancı uyruklu ve organizatör oldukları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

57 yabancı uyruklu ve organizatör oldukları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

18.12.2021 15:53

Kilis'te, 57 yabancı uyruklu yakalandı, organizatör oldukları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kilis'te, 57 yabancı uyruklu yakalandı, organizatör oldukları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yavuzlu köyünde göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 4 şüpheliyi yakaladı.

Operasyonda yakalanan 57 yabancı uyruklu İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Yasa dışı göç organizasyonu yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan M.G, A.M, Ü.M. ve A.G. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

57 yabancı uyruklu ve organizatör oldukları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı
57 yabancı uyruklu ve organizatör oldukları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı
57 yabancı uyruklu ve organizatör oldukları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı
57 yabancı uyruklu ve organizatör oldukları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

Hisarcık, Jandarma, Yavuzlu, Kilis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 57 yabancı uyruklu ve organizatör oldukları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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