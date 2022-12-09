Akçaabat ilçesinde yaşayan M.K. (57) adlı vatandaş, iddiaya göre sosyal medyada gördüğü jigolo başvuru formunu doldurdu. Akabinde internet sitesi adına telefonla kendisini arayan kişinin kayıt işlemleri için 74 Bin Türk Lirası istemesi üzerine bu parayı dolandırıcıların banka hesabına yatırdı.
Parayı yatırdıktan sonra iletişimi kesilen M.K. adlı vatandaş dolandırıldığını anlayınca Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek jigolo sitesi yetkilileri hakkında dolandırıcılık suçundan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Trabzonlu vatandaşın jigolo olma hayali suya düştü! Binlerce lirasını kaybetti - Son Dakika