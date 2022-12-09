Trabzonlu vatandaşın jigolo olma hayali suya düştü! Binlerce lirasını kaybetti - Son Dakika
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Trabzonlu vatandaşın jigolo olma hayali suya düştü! Binlerce lirasını kaybetti

09.12.2022 11:58
Trabzonlu vatandaşın jigolo olma hayali suya düştü! Binlerce lirasını kaybetti

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir vatandaş, sosyal medyada gördüğü bir linke tıklayarak jigolo olmak için form doldurdu. Daha sonra kendisini arayan kişinin verdiği hesaba 74 bin TL yatıran vatandaş, çok geçmeden dolandırıldığını anladı.

Akçaabat ilçesinde yaşayan M.K. (57) adlı vatandaş, iddiaya göre sosyal medyada gördüğü jigolo başvuru formunu doldurdu. Akabinde internet sitesi adına telefonla kendisini arayan kişinin kayıt işlemleri için 74 Bin Türk Lirası istemesi üzerine bu parayı dolandırıcıların banka hesabına yatırdı.

PARAYI YATIRDIKTAN SONRA İLETİŞİM KESİLDİ

Parayı yatırdıktan sonra iletişimi kesilen M.K. adlı vatandaş dolandırıldığını anlayınca Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek jigolo sitesi yetkilileri hakkında dolandırıcılık suçundan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Trabzon, Banka, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trabzonlu vatandaşın jigolo olma hayali suya düştü! Binlerce lirasını kaybetti - Son Dakika

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