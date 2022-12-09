Akçaabat ilçesinde yaşayan M.K. (57) adlı vatandaş, iddiaya göre sosyal medyada gördüğü jigolo başvuru formunu doldurdu. Akabinde internet sitesi adına telefonla kendisini arayan kişinin kayıt işlemleri için 74 Bin Türk Lirası istemesi üzerine bu parayı dolandırıcıların banka hesabına yatırdı.

Kaynak: İHA

Trabzon, Banka, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Trabzonlu vatandaşın jigolo olma hayali suya düştü! Binlerce lirasını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.