57 yaşında kick boksta gençlere taş çıkartıyor - Son Dakika

- 57 yaşında kick boksta gençlere taş çıkartıyor

ELAZIĞ - Elazığ'da esnaflık yapan 57 yaşındaki Mahmut Ataş, başladığı kick boks sporunda gençlere adeta taş çıkartıyor.

4 çocuk ve 3 torun sahibi 57 yaşındaki Mahmut Ataş'ın spor aşkı, görenleri hayrete düşürüyor. Esnaflık yapan Ataş, diğer zamanlarında spor salonuna giderek antrenörü Zülfü Topuz nezaretinde kick boks antrenmanlarını gerçekleştiriyor. Bu spora ilk başladığında çevresinden 'bu yaştan sonra spor mu olur' şeklinde tepkiler almasına rağmen devam eden Ataş, bütün hastalıkların ilacının branş gözetmeksizin spor olduğuna dikkat çekerek yaşıtlarına da spor yapmaları tavsiyesinde bulundu.

"'Bu yaştan sonra spor mu olur' derler ya, bence çok yanlış bir şey"

Spor yaptıktan sonra kendini yeniden doğmuş gibi hissettiğin dile getiren Mahmut Ataş, "4 çocuğum ve 3 tane de torunum var. Bazen 'bu yaştan sonra spor mu olur' derler ya, bence çok yanlış bir şey. Aslında 50 ve 60 yaşlarından sonra spor gerekiyor. Ben bunu kendimde hissettim. Önceleri yürürken bile uykum geliyor, otururken de psikolojim bozuluyordu. Ben de spor yapmaya karar verdim ve yıllardır tanıdığım Zülfü hocaya geldim ve başladım. Spora geliyorum ve çok güzel. Hele ki yorulduktan sonra o kadar güzel oluyor ki sanki yeniden doğmuşsun gibi oluyorsun" dedi.

"Yaşlılar ise kesinlikle spor yapsınlar"

Gençlerle spor yapınca daha çok motive olduğunu belirten Ataş, herkesin spor yapması gerektiğine dikkat çekerek, "İki insanımız yan yana geldiği zaman hastalıktan başka bir şey konuşmuyorlar. Genel muhabbet hastalık üzerine oluyor. Halbuki bütün bu hastalığın ana kaynağı, doktor ve hocalarımızın da dediği gibi, yiyip içtikten sonra boş oturmaktır. Burada zorluk çekmiyoruz. Gençlerle çalışmak güzel ve onlar bizim ilham kaynağımız oluyor. Onlarda enerji alıyoruz ve daha da güzel oluyor. Elbette, onlar da bazen meraklı bakışlarla izliyorlar. Yaşlılar ise kesinlikle spor yapsınlar. Bu vücudu bir kere yorsunlar. İstedikleri branşta ev veya salonlarda spor yapsınlar. Ben evde birkaç kere denedim olmadı motive olamadım. Benim için spor, bir hocanın gözetiminde daha zevkli oluyor" şeklinde konuştu.

Ataş'ın antrenörü Zülfü Topuz ise " Hacı abi, aslında bir ekol. Spor, toplumumuzda genellikle küçük yaşlarda yapılması gerektiğini düşünüyor. Yalnız hacı abi, gibi değerli ağabeylerimiz sporun herkesin yapabileceğinin bir kanıtıdır. Spor, belli bir yaştan sonra yapılması gereken aktivitedir. Çünkü gençken koşuyorsun, oyun oynuyorsun ve değişik sportif aktiviteler içerisinde yer alıyorsun. Ancak belli bir yaşa geldikten sonra atıl duruma düşüyorsun ve gidecek başka yer de olmuyor. En iyisi spor yapmaktır. Spor, yaptığın zaman hastalıklara karşı direncin artıyor, bağışıklık sistemi güçleniyor. Hacı ağabey gençlere örnek oluyor. Gerçekten çalışma performansı da güzel. İstikrar ve mücadelesini beğeniyor, takdir ediyorum. Güzel bir örnek"ifadelerini kullandı.