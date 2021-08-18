57 yaşındaki Hülya Avşar denizde tüm hünerlerini sergiledi

Son olarak FOX TV'de yayınlanan Masumiyet dizisinde başrol oynayan 57 yaşındaki Hülya Avşar, dizisi final yaptıktan sonra her sene olduğu gibi yine Ayvalık'taki yazlığına gitti. Spora olan tutkusuyla dikkat çeken Avşar, su üzerinde de hünerlerini gösterdi.

YORGUNLUĞUNU DENİZDE ATIYOR

Milliyet'te yer alan habere göre; Önceki gün deniz üzerinde wakeboard yaparken görüntülenen oyuncunun, keyfine oldukça yerindeydi. Su üzerinde hünerlerini gösteren Avşar'ın 5 yaşından bu yana ileri seviyede yüzmeyi biliyor. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Hülya Avşar'ın sezonun yorgunluğunu tenis ve deniz sporları yaparak çıkarıyor.

Uzun süre sonra Masumiyet dizisiyle ekranlara dönen Hülya Avşar'ın, yeni sezon için gelen teklifleri değerlendirdiği öğrenildi.