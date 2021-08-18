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57 yaşındaki Hülya Avşar denizde tüm hünerlerini sergiledi - Son Dakika

57 yaşındaki Hülya Avşar denizde tüm hünerlerini sergiledi

18.08.2021 11:30

Oyunculuk ve şarkıcılığın yanı sıra su sporlarına olan ilgisiyle de tanınan Hülya Avşar, Masumiyet dizisinin final yapmasıyla soluğu Ayvalık'ta aldı. Yıllara rağmen düzgün fiziğiyle her daim dikkatleri üzerine çeken Avşar, su üzerinde hünerlerini sergileyerek adeta gösteri yaptı.

Son olarak FOX TV'de yayınlanan Masumiyet dizisinde başrol oynayan 57 yaşındaki Hülya Avşar, dizisi final yaptıktan sonra her sene olduğu gibi yine Ayvalık'taki yazlığına gitti. Spora olan tutkusuyla dikkat çeken Avşar, su üzerinde de hünerlerini gösterdi.

YORGUNLUĞUNU DENİZDE ATIYOR

Milliyet'te yer alan habere göre; Önceki gün deniz üzerinde wakeboard yaparken görüntülenen oyuncunun, keyfine oldukça yerindeydi. Su üzerinde hünerlerini gösteren Avşar'ın 5 yaşından bu yana ileri seviyede yüzmeyi biliyor. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Hülya Avşar'ın sezonun yorgunluğunu tenis ve deniz sporları yaparak çıkarıyor.

Uzun süre sonra Masumiyet dizisiyle ekranlara dönen Hülya Avşar'ın, yeni sezon için gelen teklifleri değerlendirdiği öğrenildi.

Hülya Avşar denizde şov yaptı
Hülya Avşar denizde şov yaptı
Hülya Avşar denizde şov yaptı
Hülya Avşar denizde şov yaptı
57 yaşındaki Hülya Avşar denizde tüm hünerlerini sergiledi

Hülya Avşar, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Magazin 57 yaşındaki Hülya Avşar denizde tüm hünerlerini sergiledi - Son Dakika Magazin


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