57 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu
35 dakika önce
Sakarya'nın Hendek ilçesinde ailesi ulaşamayınca çilingir yardımıyla yaşadığı dairenin kapısı açılan 57 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.
Sakarya
'nın Hendek
ilçesinde ailesi ulaşamayınca çilingir yardımıyla yaşadığı dairenin kapısı açılan 57 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Hendek ilçesi Başpınar
Mahallesi'nde ikamet eden 57 yaşındaki Nazife Karadayı'dan ailesi dün akşam saatlerinden itibaren haber alamadı. Telefonlara da cevap vermeyen Karadayı'nın ikamet ettiği eve giden yakınları, kapının açılabilmesi için çilingirden yardım istedi. Çilingir tarafından kapının açılması ile aile acı bir manzarayla karşılaştı. Olay yerine çağrılan sağlık ve polis ekipleri tarafından yapılan incelemede Nazife Karadayı'nın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Karadayı'nın cansız bedeni Hendek Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:38 Kaynak: İHA
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