Son Dakika Haberleri: 57 Yıllık Karı Kocayı Ölüm Bile Ayıramadı

57 Yıllık Karı Kocayı Ölüm Bile Ayıramadı

1 saat önce

Zonguldak Alaplı ilçesi Kocaali Köyünde yaşayan 57 yıllık evli karı koca aynı gün vefat etti.

57 Yıllık Karı Kocayı Ölüm Bile Ayıramadı, System.String[]
Zonguldak Alaplı ilçesi Kocaali Köyünde yaşayan 57 yıllık evli karı koca aynı gün vefat etti.

57 yıllık aşkı ölüm bile ayıramadı. Zonguldak Alaplı İlçesi Kocaali Köyünde uzun zamandır solunum yetmezliği yaşayan Ali Karadağ (Kaypooğlu) hayatını kaybetmesinin ardından 57 yıllık eşinin acısına dayanamayan Hacı Kadın Karadağ (75) geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.

Alaplı Kocaali Köyünde yaşayan 73 yaşındaki Ali Karadağ, koah hastalığı rahatsızlığıyla kaldırıldığı Ereğli'de bulunan özel Hastanesi'nde sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Kocaali Köyündeki evinde Ölüm Haberini alan eşi Hacı kadın Karadağ da (75)kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Birkaç saat arayla hayatlarını kaybeden hacı Kadın Karadağ, Ali Karadağ karı kocanın cenazeleri, ikindi namazına mütaakip kılınacak cenaze namazı sonrası Kocaali Köyü aile kabristanlığında defin edilecek. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:31 Kaynak: İHA

Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erol Olçok'un Eşi Nihal Olçok'tan İstanbul Seçimleri İçin Sürpriz Çağrı Sedat Peker'den Seçimle İlgili Tehlikeli Açıklama: Devlet Sokağa Çıkın Derse Çıkarız Komünist Başkan Maçoğlu, Göreve Gelir Gelmez Yaptığı Yıkımla Takdir Topladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 16:09:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 57 Yıllık Karı Kocayı Ölüm Bile Ayıramadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]