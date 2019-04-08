57 Yıllık Karı Kocayı Ölüm Bile Ayıramadı

Zonguldak Alaplı ilçesi Kocaali Köyünde yaşayan 57 yıllık evli karı koca aynı gün vefat etti.

Zonguldak Alaplı ilçesi Kocaali Köyünde yaşayan 57 yıllık evli karı koca aynı gün vefat etti.



57 yıllık aşkı ölüm bile ayıramadı. Zonguldak Alaplı İlçesi Kocaali Köyünde uzun zamandır solunum yetmezliği yaşayan Ali Karadağ (Kaypooğlu) hayatını kaybetmesinin ardından 57 yıllık eşinin acısına dayanamayan Hacı Kadın Karadağ (75) geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.



Alaplı Kocaali Köyünde yaşayan 73 yaşındaki Ali Karadağ, koah hastalığı rahatsızlığıyla kaldırıldığı Ereğli'de bulunan özel Hastanesi'nde sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Kocaali Köyündeki evinde Ölüm Haberini alan eşi Hacı kadın Karadağ da (75)kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.



Birkaç saat arayla hayatlarını kaybeden hacı Kadın Karadağ, Ali Karadağ karı kocanın cenazeleri, ikindi namazına mütaakip kılınacak cenaze namazı sonrası Kocaali Köyü aile kabristanlığında defin edilecek. - ZONGULDAK

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