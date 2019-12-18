5700 yıllık sakızla ilk kez o dönemde yaşayan bir insanın gen haritası çıkarıldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya 5700 yıllık sakızla ilk kez o dönemde yaşayan bir insanın gen haritası çıkarıldı - Son Dakika Dünya

5700 yıllık sakızla ilk kez o dönemde yaşayan bir insanın gen haritası çıkarıldı

6 saat önce

Danimarka'da arkeolojik bir alanda yapılan kazıda bulunan ve 5.700 sene öncesine ait olduğu belirlenen bir sakız parçası sayesinde ilk kez o dönemde yaşayan insanlara ait gen haritası çıkarıldı

5700 yıllık sakızla ilk kez o dönemde yaşayan bir insanın gen haritası çıkarıldı, System.String[]

Danimarka'da, arkeolojik bir alanda yapılan kazıda bulunan ve 5 bin 700 sene öncesine ait olduğu belirlenen bir sakız parçası sayesinde ilk kez o dönemde yaşayan insanlara ait gen haritası çıkarıldı.


Bilim insanları başkent Kopenhag'ın açıklarındaki Syltholm Adası'nda bulunan sakız sayesinde daha önce kemik ve diş fosillerinden elde edilen bulgulardan çok daha fazla bilgiye ulaştıklarını belirtti.

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Danimarka, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 04:42 
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