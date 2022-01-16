572 daireli sitede aidata yapılan zamma tepki - Son Dakika

İZMİT'te bir sitede aidatlarda artış olması nedeniyle site sakinleri eylem yaptı. Sitede yaşayanlar, ısınma bedeliyle birlikte 600 TL'nin üzerine çıkan aidat bedelinin düşürülmesini istedi. Yönetim kurulu başkanının istifası sonrasında yönetimi devralan geçici kurul üyeleri ise, seçim takviminin yarın açıklanacağını belirtti.

İzmit Tavşantepe Mahallesi Tavşantepe Caddesi üzerinde 572 dairenin bulunduğu bir sitede, aidat bedeline ocak ayında zam yapıldı. Önceki dönemde ısınma bedeli dahil olarak 320 TL olan site aidatının yerine 300 TL aidat ve ısınma bedeli alınmasına karar verildi. Zam sonrasında aidat bedelinin 600 TL'nin üzerine çıktığını belirten site sakinleri, site içerisinde eylem yaptı. Zamların kanuna aykırı yapıldığını belirten site sakinleri, yeniden seçim yapılmasını istedi. Sitenin yönetim kurulu başkanı M.T. geçen perşembe günü istifa ederken, geçici site yönetimi üyeleri ise, yapılan zamların devletin belirttiği oranlarda olduğunu savundu.