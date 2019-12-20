572 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atandı - Son Dakika

572 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atandı

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un Kamu Personeli Danışma Kurulu'nda duyurduğu 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması gerçekleştirildi.

572 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atandı, System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un Kamu Personeli Danışma Kurulu'nda duyurduğu 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması gerçekleştirildi.


Bakan Selçuk, vatan için canını ortaya koyan kahramanlar ve ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını belirtti. 347'si erkek, 225'i kadın olmak üzere 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınına 77 kamu kurum ve kuruluşunda istihdam imkanı verildi. Atama sonuçları saat 17.00'de www.dpb.gov.tr internet sitesinde yayımlanacak. - ANKARA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:29 Kaynak: İHA
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