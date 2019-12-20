572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması gerçekleştirildi. - Son Dakika

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572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması gerçekleştirildi.
6 saat önce
572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:32 Kaynak: AA
572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması gerçekleştirildi. Atama sonuçları saat 17.00'de www.dpb.gov.tr internet adresinden duyurulacak.
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