572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması gerçekleştirildi. - Son Dakika
Son Dakika Güncel 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması gerçekleştirildi. - Son Dakika

572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması gerçekleştirildi.

6 saat önce

572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması gerçekleştirildi.

572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması gerçekleştirildi., System.String[]

572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması gerçekleştirildi. Atama sonuçları saat 17.00'de www.dpb.gov.tr internet adresinden duyurulacak.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:32 Kaynak: AA
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