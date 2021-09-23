58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ana jurileri açıklandı - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Antalya Film Forum yarışmalarının ana jürileri belirlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 4-6 Ekim tarihlerinde Müge Özen ve Pınar Evrenosoğlu ortak direktörlüğünde çevrim içi yapılacak Antalya Film Forum'a bu yıl 136 proje başvurdu.

Türkiye'den proje aşamasındaki kurmaca, canlandırma, belgesel film ve dizi projelerinin başvurduğu forumun ön jürisi, "Uzun Metraj Kurmaca Pitching", "Kurmaca Work in Progress", "Belgesel Work in Progress", "Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu" ve "Dizi/Kısa Dizi Pitching" platformlarında yarışacak 26 projeyi seçti.

Proje aşamasındaki uzun metraj film projelerinin yarışacağı "Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu"na katılanları "Uzak İhtimal", "Yozgat Blues", "Anons" filmlerinin ödüllü yönetmeni Mahmut Fazıl Coşkun, Fransız yapım ve dağıtım şirketi MK2 satın alma sorumlusu Olivier Barbier ve yapımcı Roshanak Behesht Nedjad'ın yer aldığı ana jüri değerlendirecek.

Çekimleri büyük ölçüde tamamlanmış projelere fon ve network desteği sağlayan "Kurmaca Work in Progress Platformu"nda yarışacak beş projeyi Fransız yapım şirketi Les Films du Losange'nin satın alma ve satış sorumlularından Jean-Benoit Henry, Seattle Film Festivali programcısı ve yapımcı Justine Barda ile son filmi "Bir Nefes Daha" ile pek çok ödül alan yönetmen Nisan Dağ'dan oluşan jüri üyeleri değerlendirecek.

Çekimlerinde sona gelinen ya da post prodüksiyon aşamasındaki belgesel projelerin desteklendiği "Belgesel Work in Progress Platformu" ana jürisi, Avrupa Belgesel Birliğinin kurucusu Brigid O'Shea, ödüllü belgesel yapımcısı Hans Robert Eisenhauer ve son çektiği "Mimaroğlu" isimli belgeseli ile adından söz ettiren yönetmen Serdar Kökçeoğlu'ndan oluşuyor.

Çekimleri Antalya'da yapılmış filmler de yarışacak

Çekimlerinin en az üçte ikisi Antalya'da gerçekleştirilerek, filmin son kurgusunda aynı oranda Antalya sahneleri yer alacak ulusal uzun metraj üç proje "Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu" desteği için yarışacak. Bu kategorinin ana jürisinde sinema yazarı ve senarist Burak Göral, senarist ve yapımcı Emine Yıldırım, Bir Film ve Başka Sinema'nın kurucularından yapımcı Ersan Çongar görev alacak.

Bu yıl beş projenin yarışacağı, dizilerin endüstrideki rolünün ve öneminin artışı nedeniyle geçen yıl programa alınan "Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu"nda, BluTV'den Deniz Şaşmaz, ZDF/ARTE kanalları dizi bölümü yöneticilerinden Olaf Grunert ve Belçikalı dizi yapım şirketi Dramadama'nın yöneticisi Serge Bierset'den oluşan jüri, seçilen projeleri değerlendirecek.

Antalya Film Forum'da ödüller 6 Ekim'de düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığını yaptığı 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre yürütüyor.