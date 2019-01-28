Son Dakika Haberleri: 58 Bin Harp ve Vazife Malulüne Ek Ödemeler 1 Şubat'ta

58 Bin Harp ve Vazife Malulüne Ek Ödemeler 1 Şubat'ta

59 dakika önce

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, harp ve vazife malulü ek ödemelerinin 1 Şubat'ta yapılacağını duyurdu.

58 Bin Harp ve Vazife Malulüne Ek Ödemeler 1 Şubat'ta, System.String[]
AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, harp ve vazife malulü ek ödemelerinin 1 Şubat'ta yapılacağını duyurdu. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ek ödemelerin, hak sahiplerine aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerine 1 Şubat'ta yapılacağını belirtti. Bu kapsamda 58 bin 593 kişiye, toplam 164 milyar 971 milyon 866 bin lira ödeme yapılacağını kaydeden Bakan Selçuk, "Vatanımızın bekası, ülkemizin huzur ve güvenliği uğruna şehadete yürüyen kahramanlarımızın geride bıraktıkları yakınları ile bu uğurda vazife malulü/harp malulü ve gazi olan vatan evlatlarına sahip çıkmak Bakanlık olarak temel görevlerimizden. Bizler daima birbirimize emanetiz. Yapılacak ek ödemelerin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:22 Kaynak: DHA

PTT, Selçuk, Zehra Zümrüt Selçuk, Güncel
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