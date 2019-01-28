58 Bin Harp ve Vazife Malulüne Ek Ödemeler 1 Şubat'ta

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
, harp ve vazife malulü ek ödemelerinin 1 Şubat'ta yapılacağını duyurdu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ek ödemelerin, hak sahiplerine aylık almakta oldukları banka ve PTT
şubelerine 1 Şubat'ta yapılacağını belirtti. Bu kapsamda 58 bin 593 kişiye, toplam 164 milyar 971 milyon 866 bin lira ödeme yapılacağını kaydeden Bakan Selçuk
, "Vatanımızın bekası, ülkemizin huzur ve güvenliği uğruna şehadete yürüyen kahramanlarımızın geride bıraktıkları yakınları ile bu uğurda vazife malulü/harp malulü ve gazi olan vatan evlatlarına sahip çıkmak Bakanlık olarak temel görevlerimizden. Bizler daima birbirimize emanetiz. Yapılacak ek ödemelerin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi. - Ankara