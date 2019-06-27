Son Dakika Haberleri: 58 metre ve 15 ton ağırlığındaki rüzgar türbini kanatları 262 metrelik gemiyle taşındı
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58 metre ve 15 ton ağırlığındaki rüzgar türbini kanatları 262 metrelik gemiyle taşındı

1 saat önce

58 metre ve 15 ton ağırlığındaki dev rüzgar türbini kanatları taşıyan 266 metrelik gemi Çanakkale boğazından geçti.

58 metre ve 15 ton ağırlığındaki rüzgar türbini kanatları 262 metrelik gemiyle taşındı, System.String[]
58 metre ve 15 ton ağırlığındaki dev rüzgar türbini kanatları taşıyan 266 metrelik gemi Çanakkale boğazından geçti.

Her biri 58 metre ve 15 ton ağırlığında olan dev rüzgar türbini kanatları taşıyan 262 metre boyundaki Yamatai isimli gemi Çanakkale boğazından geçti 36 millik boğaz geçişini 4 saatte tamamlayan gemi türbin kanatlarını Malta'dan Ukrayna'ya götürüyor. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:33 Kaynak: İHA
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