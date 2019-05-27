Son Dakika Haberleri: 58. Uluslararası Bursa Festivali'ne doğru

58. Uluslararası Bursa Festivali'ne doğru

3 saat önce

"58. Uluslararası Bursa Festivali", 12 Haziran-12 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

58. Uluslararası Bursa Festivali'ne doğru, System.String[]
"58. Uluslararası Bursa Festivali", 12 Haziran-12 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen festivalle ilgili bir otelde tanıtım toplantısı düzenledi.
Aktaş, burada yaptığı konuşmada, 1962 yılından bu yana gerçekleştirilen, Bursa'nın sosyal ve kültürel hayatına farklı bir boyut kazandıran festivalde bugüne kadar yerli ve yabancı yüzlerce sanatçının, kentin kültürel yaşamında unutulmaz izler bıraktığını söyledi.
Dünyanın ve Türkiye'nin en güzide sanatçılarının her sene olduğu gibi bu yıl da festivalde sevenleriyle buluşacağını anlatan Aktaş, "Festivalimiz, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) ve Demir Demirkan'ın açılış konseriyle başlayacak. Dünyaca ünlü sanatçılar Cecilia Krull, Cesaria Evora Tribute ve Los Vivancos festivalimizin yabancı sanatçıları. Kubat, Muazzez Abacı, Gökhan Tepe, Fatma Turgut, Emre Aydın, Zerrin Özer, Gökhan Türkmen, İskender Paydaş ve Hande Yener de festivalimizin yerli sanatçıları olarak Bursa'da konserler verecek." diye konuştu.
Gösteri sanatları kapsamında da "Üç Silahşörler- İstanbul Devlet Opera ve Balesi" ile "Bir Teyyareci Vecihi Hürkuş" programlarının festivalde yer alacağını aktaran Aktaş, konserlerin Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu ve Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirileceğini kaydetti.
Festivalin 12 Haziran-12 Temmuz'da yapılacağını aktaran Aktaş, ayrıca "33. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması"nın da 7-12 Temmuz'da gerçekleştirileceğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 09:45 Kaynak: AA
Alinur Aktaş, Bursa, Kültür Sanat
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