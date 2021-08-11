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58. Uluslararası Troia Festivali başladı - Son Dakika

58. Uluslararası Troia Festivali başladı

11.08.2021 14:49
58. Uluslararası Troia Festivali başladı, System.String[]

ÇANAKKALE'de bu yıl 58'incisi düzenlenen Uluslararası Troia Festivali'nin açılış töreni Troya Antik Kenti'nde gerçekleştirildi.

ÇANAKKALE'de bu yıl 58'incisi düzenlenen Uluslararası Troia Festivali'nin açılış töreni Troya Antik Kenti'nde gerçekleştirildi. Festivalin önemli simgelerinden olan Homeros Bilim Kültür Sanat Ödülü, Troya Müzesi'ne verildi.

Kentin önemli kültür ve sanat etkinliklerinden, bu yıl 58'incisi düzenlenen Uluslararası Troia Festivali'nin resmi açılışı, Troya Antik Kenti'nde yapıldı. Törene, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz, Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, Troya Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan ve vatandaşlar katıldı.

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, törende yaptığı konuşmada, Çanakkale'nin sosyal, kültürel ve ekonomik olarak yakın tarihine tanıklık eden, kalkınma ve tanıtım yolculuğunda önemli yeri olan Troia Festivali'nin bir yaş daha aldığını söyleyerek, "Tarihte, rüzgarların zengin ettiği kent olarak bilinen Troya'da uzun zamandır gerçekleştirdiğimiz festivalimizin resmi açılışında bugün burada bulunan herkese, bu eşsiz atmosferi birlikte paylaşmaktan duyduğum mutluluk ve heyecanla hoş geldiniz diyorum. Seneler önce bu topraklarda yanan büyük bir ateş ile başladı destan. Tüm zamanların en çok okunan eserlerinden, okumaya ve öğrenmeye doyamadığımız İlyada Destanı. Tarihte var olan birçok medeniyet, süregelen savaşlar sonucunda yakılmış ve yok olmuştu şüphesiz. Troya'da yaşanan bu hikaye ise bizlere kendi öyküsünü katman katman, mısra mısra fısıldamaktan vazgeçmedi" diye konuştu.TROYA MÜZESİ'NE ÖDÜLBaşkan Ülgür Gökhan, festivalle özdeşleşen Homeros Bilim Kültür Sanat Ödülü'nün bu yıl Troya Müzesi'ne verileceğini duyurarak, "Kentimizde her yıl düzenlenen Uluslararası Troia Festivali Homeros Bilim Kültür Sanat Ödülü'nü bu sene UNESCO'nun 1998 yılında Dünya Kültür Mirası Listesi'ne aldığı bu köklü topraklarda bulunan ve 2018 Troia Yılı'nda açıldığı günden bu yana birçok ödülle kentimizi gururlandıran Troya Müzesi'ne veriyoruz. Müzemiz 2020 yılı Şubat'ında 'Türkiye'nin En Başarılı Müzesi' seçildi. Ardından dünya müzecilik tarihi açısından müzeciliğin Oscar'ı olarak tanımlanan 'Avrupa Yılın Müzesi Özel Ödülü'nün de sahibi oldu. Festivalimizin de adını taşıdığı ortak değerimiz müzemizin yapısal cazibesi ve sergilediği değerlerin dışında, başarıyla adını duyurmasında büyük emeği olan Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz'a, Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük'e ve çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Gökhan, konuşmasının ardından 'Homeros Bilim Kültür ve Sanat Ödülü'nü İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz ile Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük'e takdim etti. 58'inci Uluslararası Troia Festivali, 13 Ağustos tarihine kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.


58. Uluslararası Troia Festivali başladı
58. Uluslararası Troia Festivali başladı
58. Uluslararası Troia Festivali başladı
58. Uluslararası Troia Festivali başladı

Uluslararası Troia Festivali, Çanakkale, Homeros, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 58. Uluslararası Troia Festivali başladı - Son Dakika


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