58 yaşındaki Aydan Şener, bikinili pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü

Türk sinemasında çok önemli bir yeri olan oyuncu Aydan Şener, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.

FİZİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Şener, tatil pozlarını paylaştığı gönderisine, "Tüm dileklerinizin gerçekleşeceği çok mutlu bir hafta dilerim hepinize" notunu da düştü. 58 yaşındaki oyuncu, yaşına rağmen fit fiziğiyle gözleri üzerine çekti.

BOMBA YORUMLAR GELDİ

Son hali ile kendine hayran bırakan Şener'e takipçileri, "Yaş aldıkça güzelleşiyor", "Yıllar sizi teğet geçmiş", "Yıllara meydan okuyor", "Yeşilçam'ın en güzel kadını" yorumlarında bulundu.

İşte Aydan Şener'in tatil pozları;