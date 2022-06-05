58 yaşındaki inşaat işçisi metrelerce yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi! - Son Dakika
Üye Girişi

58 yaşındaki inşaat işçisi metrelerce yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi!

05.06.2022 12:18

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yaşanan feci olayda bir inşaatın iskelesinden düşen 58 yaşındaki kalıp ustası yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen ekipler cansız bedenini otopsi için morga kaldırdı.

Kayseri'nin Oymaağaç Mahallesi Mobilyakent Kümeevler'de sabah saatlerinde meydana gelen olayda, bir inşaatta kalıp ustası olarak çalışan Osman K. (58), iskeleden aşağı düştü. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Metrelerce yükseklikten ok gibi yere çakılan kalıp ustası olay yerinde hayatını kaybetti

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Osman K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olay yerinde inceleme yaparken, Osman K.'nın mesai arkadaşları üzüntü içerisinde çalışmaları izledi.

Metrelerce yükseklikten ok gibi yere çakılan kalıp ustası olay yerinde hayatını kaybetti

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

İncelemelerin ardından Osman K.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
500
Vali Çiçek COD Enerji Üretim A.Ş.'yi ziyaret etti Vali Çiçek COD Enerji Üretim A.Ş.'yi ziyaret etti Kayseri'de oto hırsızlık polisleri, oto pazarı ve galericilerde denetim yaptı Kayseri'de oto hırsızlık polisleri, oto pazarı ve galericilerde denetim yaptı
Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 58 yaşındaki inşaat işçisi metrelerce yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi! - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:18 58 yaşındaki inşaat işçisi metrelerce yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi!
12:16 Mustafa Sarıgül'den hayat pahalılığı tepkisi! Elindeki kolayı yere fırlattı
12:15 Shakira, Pique'den ayrılır ayrılmaz Chris Evans ve Henry Cavill'i sosyal medyadan takip etti
12:12 Bangladeş'te kimyasal dolu konteyner deposu patladı! 28 kişi hayatını kaybetti, 100 kişi yaralandı
11:46 LGS'de ikinci kısım olan sayısal oturum başladı!
21:38 4 kişi maymun çiçeği virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı! Negatif çıkan test sonuçlarını Fahrettin Koca paylaştı
21:33 A Milli Takım, Faroe Adaları'nı konuk ediyor! Stefan Kuntz bu karşılaşmada Ferdi Kadıoğlu'na ilk 11'de şans verdi
21:09 Adam, evinin önündeki demir kırılınca 10 metrelik dik yamaçta yuvarlandı
21:01 Anadolu Efes, Galatasaray'ı 104-77 yenerek finale yükseldi
20:38 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 12:31:14. #1.12#
SON DAKİKA: 58 yaşındaki inşaat işçisi metrelerce yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement