Kayseri 'nin Oymaağaç Mahallesi Mobilyakent Kümeevler'de sabah saatlerinde meydana gelen olayda, bir inşaatta kalıp ustası olarak çalışan Osman K. (58), iskeleden aşağı düştü. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 58 yaşındaki inşaat işçisi metrelerce yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi! - Son Dakika

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