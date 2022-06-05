58 yaşındaki inşaat işçisi metrelerce yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi!

Kayseri'nin Oymaağaç Mahallesi Mobilyakent Kümeevler'de sabah saatlerinde meydana gelen olayda, bir inşaatta kalıp ustası olarak çalışan Osman K. (58), iskeleden aşağı düştü. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Osman K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olay yerinde inceleme yaparken, Osman K.'nın mesai arkadaşları üzüntü içerisinde çalışmaları izledi.
İncelemelerin ardından Osman K.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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