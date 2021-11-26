Üye Girişi
58 yaşındaki kadın çiçek serası hayaline devletten aldığı 720 bin liralık hibeyle kavuştu - Son Dakika

58 yaşındaki kadın çiçek serası hayaline devletten aldığı 720 bin liralık hibeyle kavuştu

26.11.2021 11:05
58 yaşındaki kadın çiçek serası hayaline devletten aldığı 720 bin liralık hibeyle kavuştu

Yıllardır hayalini kurduğu çiçek serasını 58 yaşında devletten aldığı 720 bin liralık hibe desteğiyle gerçekleştiren Burdurlu kadın girişimci, bölgedeki diğer kadınlara da istihdam oluşturdu.

Yıllardır hayalini kurduğu çiçek serasını 58 yaşında devletten aldığı 720 bin liralık hibe desteğiyle gerçekleştiren Burdurlu kadın girişimci, bölgedeki diğer kadınlara da istihdam oluşturdu.

Çeltikçi ilçesi Konak Mahallesi'nde ikamet eden Şengül Ayaz, aile bütçesine katkı sağlamak ve bölgedeki kadınlara istihdam oluşturmak amacıyla eskiden kavun-karpuz ektiği tarlasını değerlendirmek istedi.

Eşinin ve işletme okuyan genç oğlunun da desteğiyle 6,5 dönüm arazisine çiçek serası kurmaya karar veren Ayaz, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün Halk Eğitim Merkezi'nde açtığı kursu da bitirdi.

Aldığı sertifikayla Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Burdur İl Koordinatörlüğüne başvuran Ayaz, yapılan değerlendirme sonucu 720 bin liralık hibe desteği aldı.

Hayallerini gerçeğe dönüştürmek için aile sermayesi ve bankadan aldığı krediyle ilçeye büyük bir çiçek serası kuran Ayaz, rengarenk kasımpatı yetiştiriyor.

Çiçeklerin hasat döneminde ilçeden ve civar köylerden her gün onlarca kadına iş veren Ayaz, hayallerini gerçeğe dönüştürmenin, bölgeye ve ülke ekonomisine katkı sağlamanın sevincini ve gururunu yaşıyor.

Kadınlarla işini yaptığı için çok mutlu

Üç çocuk annesi Ayaz, AA muhabirine, temmuzda 300 bin fide diktikleri kasımpatının hasadını yaptıklarını söyledi.

Kurduğu seranın kendisi gibi birçok kadına ekmek kapısı olduğuna değinen Ayaz, kadınlarla bu işi yaptığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Ayaz, eşiyle memleketine faydalı olmayı çok istediğini belirterek, "Köylerden kadın arkadaşlarım geliyor, burada 6 aydır çalışıyoruz. Bana destek oluyorlar. Tek tek çiçeklerimizi kadınlarla topluyor, paketliyor ve İstanbul, Bursa, Ankara gibi kentlere gönderiyoruz. Kasımpatı sürekli ilgi isteyen, yetiştirilmesi zor bir çiçek türü. Geceleri bile gelip suyunu verdik, bir çocuğa bakar gibi ilgilendik. Çok güzeller, görenlerin içi gidiyor, çok güzel de kokuyorlar." diye konuştu.

Ayaz'ın oğlu Onurhan Ayaz (23) da devletin desteği sayesinde mükemmel bir tesis kurduklarını, projelerinin TKDK tarafından örnek proje seçildiğini belirterek hedeflerinin gelecek yıl ihracat yapmak olduğunu kaydetti.

Kurdukları özel serada karartma perdeleri ve iklimlendirme sayesinde çiçeğin devamlı kendini kasım ayında zannetmesini sağlayacaklarını anlatan Ayaz, "Yılda 3 dönem hasat yapmayı planlıyoruz. İlk hasadımız şimdi, tam da çiçeğin ruhuna uygun kasıma denk geldi. Bu çiçeğin üretimi zor olduğu için talep fazla fiyatlardan da memnunuz." dedi.

Serada çalışan Ayşe Arık da seranın kendilerine gelir kapısı olduğunu bildirdi.

Şengül Ayaz'ın çalışma azmiyle kendilerine de örnek olduğunu belirten Arık, desteklerinden dolayı Ayaz ailesine teşekkür etti.

Hatice Arık da çiçek toplamanın eğlenceli olduğunu vurgulayarak, bir kadın olarak Ayaz ile çalışmaktan gurur duyduklarını dile getirdi.

Çeltikçi, Hisarcık, İstihdam, Konak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 58 yaşındaki kadın çiçek serası hayaline devletten aldığı 720 bin liralık hibeyle kavuştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması: Yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar tüm araçları kullanacağız 11:10 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması: Yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar tüm araçları kullanacağız AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından 11:07 AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından En çok kalp hastalığı rağbet ediyor! Balina kusmuğundan yapılan misk-i amberin 3 gramı 50 lira 10:32 En çok kalp hastalığı rağbet ediyor! Balina kusmuğundan yapılan misk-i amberin 3 gramı 50 lira
Suriye sınırında saldırı: Uzman Çavuş Savaş Dinç şehit oldu! 10:24 Suriye sınırında saldırı: Uzman Çavuş Savaş Dinç şehit oldu! Ünlü Twitch yayıncısı, YouTube menajeri tarafından 24 bin dolar dolandırıldı 10:11 Ünlü Twitch yayıncısı, YouTube menajeri tarafından 24 bin dolar dolandırıldı Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor 09:06 Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor
Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi! 08:21 Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi! Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı 07:16 Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı

Son Dakika Haberleri
11:10 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması: Yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar tüm araçları kullanacağız
11:08 Akşener'den Nurettin Nebati'nin paylaşımlarına yorum geldi: Yeni Bakan adayı kendisi sanırım
11:06 AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından
10:52 Hırsızlar sahibinin gözü önünde arabayı çaldılar
10:48 Çipli kimlik kartlarına e-imza yüklemesi başlıyor!
10:47 Kendisini uyaran polise bıçakla saldırdı
10:47 Alkole beklenen zam geldi!
10:26 Çinli TikTok fenomeni canlı yayında intihar etti!
10:25 Bu hafta vizyona giren filmler / 26 Kasım Cuma
10:23 Muhabirin sorusuna öfkelenen Fenerbahçe'nin hocası Vitor Pereira, basın toplantısını terk etti
Müslüme'nin annesi: Kayınpederim bana tecavüz etti, erkek çocuklarımdan biri onun oğlu! Müslüme'nin annesi: Kayınpederim bana tecavüz etti, erkek çocuklarımdan biri onun oğlu!         
11:12
Akşener'den Nurettin Nebati'nin paylaşımlarına yorum geldi: Yeni Bakan adayı kendisi sanırım Akşener'den Nurettin Nebati'nin paylaşımlarına yorum geldi: Yeni Bakan adayı kendisi sanırım         
11:09
Burası Adana! Tartıştığı kişiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü! Kaçmadan önce delilleri yok etti! Burası Adana! Tartıştığı kişiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü! Kaçmadan önce delilleri yok etti!         
10:37
Bu hafta vizyona giren filmler / 26 Kasım Cuma Bu hafta vizyona giren filmler / 26 Kasım Cuma         
10:26
AK Parti yeni anket modeli belirledi! Geçim derdini teşhis etmek için vatandaşın evine gidilecek! AK Parti yeni anket modeli belirledi! Geçim derdini teşhis etmek için vatandaşın evine gidilecek!         
10:14
MasterChef'te yarışmacıların kaderlerini aileleri belirledi! MasterChef'te yarışmacıların kaderlerini aileleri belirledi!         
09:13
DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan, gözaltına alındı! Casuslukla suçlanıyor DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan, gözaltına alındı! Casuslukla suçlanıyor         
08:48
Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı         
07:59
Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi         
20:32
Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 222 kişi vefat etti, 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 222 kişi vefat etti, 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi         
20:26
Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik         
20:24
Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı         
16:03
Kurye, apartman sakinini öldürdü Kurye, apartman sakinini öldürdü         
15:23
Son dakika! Bahçeli'den dolardaki hızlı yükselişle ilgili ilk açıklama: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz Son dakika! Bahçeli'den dolardaki hızlı yükselişle ilgili ilk açıklama: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz         
15:22
CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu         
15:04
Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı         
14:59
Galatasaray'ın stadında Fransız gazeteciden tepki çeken paylaşım Galatasaray'ın stadında Fransız gazeteciden tepki çeken paylaşım         
14:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2021 11:18:18. #1.13#
SON DAKİKA: 58 yaşındaki kadın çiçek serası hayaline devletten aldığı 720 bin liralık hibeyle kavuştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement