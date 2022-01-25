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58 yaşındaki kadın evinde öldürüldü - Son Dakika

58 yaşındaki kadın evinde öldürüldü

25.01.2022 23:55

Afyonkarahisar'ın 58 yaşındaki kadın evinde boğazı kesilmiş halde bulundu. Evi de dağıtılan kadının faili meçhul kişi ya da kişilerce öldürüldüğü düşünülüyor.

Bayat ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde 58 yaşındaki Hacer Evlice isimli yaşlı kadın, evinde boğazı kesilmiş vaziyette bulundu. Polis ekiplerinin ilk incelemelerinde yaşlı kadının faili meçhul kişi ya da kişilerce boğazının kesildiği ve evinin dağıtıldığı bildirildi.

Afyonkarahisar'da korkunç cinayet

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay yeri inceleme ekiplerinin tahkikatı sonucu Hacer Evlice'nin cenazesinin Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

58 yaşındaki kadın evinde öldürüldü
58 yaşındaki kadın evinde öldürüldü
58 yaşındaki kadın evinde öldürüldü
58 yaşındaki kadın evinde öldürüldü
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Karahisar, Hürriyet, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 58 yaşındaki kadın evinde öldürüldü - Son Dakika


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