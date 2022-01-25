58 yaşındaki kadın evinde öldürüldü - Son Dakika

Bayat ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde 58 yaşındaki Hacer Evlice isimli yaşlı kadın, evinde boğazı kesilmiş vaziyette bulundu. Polis ekiplerinin ilk incelemelerinde yaşlı kadının faili meçhul kişi ya da kişilerce boğazının kesildiği ve evinin dağıtıldığı bildirildi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin tahkikatı sonucu Hacer Evlice'nin cenazesinin Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA
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