58 yaşındaki profesörün öğrencisine attığı taciz mesajları üniversiteyi karıştırdı! İdari ve adli soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi'nde eğitim veren Prof. Dr. H.Ö.'nün öğrencisine yolladığı taciz mesajları ortaya çıktı. H.Ö.'nün attığı mesajlar tacize uğrayan öğrenci tarafından ifşa edilirken mesajlarda şu ifadeler yer alıyordu: "Dün beni gerçekten etkiledin, çok mutlu oldum. Bugün 47 defa adını söylüyorum, bir zahmet bir kelime yanıt vermiyorsun. Seni yatakta uzanırken düşünüyorum şimdi, elinde telefon, bir kelime yanıt verebilirsin gibi görüyorum. Gerçekten üzüldüm.

"SENİN YANINDA MUTLU OLUYORUM"

Merhaba, nasılsın? İnsan bir hal hatır sormaz mı? Bugün aramak istedim ama bir türlü ulaşamadım. Yapabileceğim bir şey olursa haber ver. Senin için daha çok şey yapmak istediğimi biliyorsun. Senin yanında olmaktan mutlu oluyorum. İyi ki varsın.

"YATAKTA CEZALANDIRIRDIM SENİ"

Bir yansıttığın sen bir de gerçek sen varsın. Gerçeğin harika ama dua et uzaktasın, yoksa yatakta ve takatin de yokken cezalandırırdım seni. Ağlama ceza her zaman kötü olmayabilir."

ÜNİVERSİTEDEN İDARİ VE ADLİ SORUŞTURMA

Skandalın ortaya çıkması sonrasında Kırıkkale Üniversitesinde "kız öğrencilerin bir öğretim üyesi tarafından taciz edildiği" iddialarına ilişkin idari ve adli soruşturma başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, soruşturmanın, konu sosyal medya platformlarında paylaşılmadan önce, üniversite yönetimine yapılan şikayetler üzerine başlatıldığı ve titizlikle sürdürüldüğü belirtilerek, "Temel değerlerimize yapılan mütecaviz davranışlara karşı olan duruşumuz nettir. Konu, üniversite yönetimimiz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

4 KIZ ÖĞRENCİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NE ŞİKAYETTE BULUNDU

Öte yandan, 4 kız öğrencinin Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulunması üzerine Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca da adli soruşturma başlatıldığı öğrenildi.