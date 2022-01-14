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58 yaşındaki profesörün öğrencisine attığı taciz mesajları üniversiteyi karıştırdı! İdari ve adli soruşturma başlatıldı - Son Dakika

58 yaşındaki profesörün öğrencisine attığı taciz mesajları üniversiteyi karıştırdı! İdari ve adli soruşturma başlatıldı

14.01.2022 13:50
58 yaşındaki profesörün öğrencisine attığı taciz mesajları üniversiteyi karıştırdı! İdari ve adli soruşturma başlatıldı

Kırıkkale Üniversitesi'nde yaşanan taciz skandalı Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Okulda görevli bir profesörün öğrencisine attığı mesajlarda "Seni yatakta uzanırken düşünüyorum şimdi. Gerçeğin harika ama dua et uzaktasın, yoksa yatakta ve takatin de yokken cezalandırırdım seni" ifadelerinin yer aldığı ortaya çıkarken, Kırıkkale Üniversitesi'nden yapılan açıklamada iddialara ilişkin idari ve adli soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi'nde eğitim veren Prof. Dr. H.Ö.'nün öğrencisine yolladığı taciz mesajları ortaya çıktı. H.Ö.'nün attığı mesajlar tacize uğrayan öğrenci tarafından ifşa edilirken mesajlarda şu ifadeler yer alıyordu: "Dün beni gerçekten etkiledin, çok mutlu oldum. Bugün 47 defa adını söylüyorum, bir zahmet bir kelime yanıt vermiyorsun. Seni yatakta uzanırken düşünüyorum şimdi, elinde telefon, bir kelime yanıt verebilirsin gibi görüyorum. Gerçekten üzüldüm.

"SENİN YANINDA MUTLU OLUYORUM"

Merhaba, nasılsın? İnsan bir hal hatır sormaz mı? Bugün aramak istedim ama bir türlü ulaşamadım. Yapabileceğim bir şey olursa haber ver. Senin için daha çok şey yapmak istediğimi biliyorsun. Senin yanında olmaktan mutlu oluyorum. İyi ki varsın.

"YATAKTA CEZALANDIRIRDIM SENİ"

Bir yansıttığın sen bir de gerçek sen varsın. Gerçeğin harika ama dua et uzaktasın, yoksa yatakta ve takatin de yokken cezalandırırdım seni. Ağlama ceza her zaman kötü olmayabilir."

ÜNİVERSİTEDEN İDARİ VE ADLİ SORUŞTURMA

Skandalın ortaya çıkması sonrasında Kırıkkale Üniversitesinde "kız öğrencilerin bir öğretim üyesi tarafından taciz edildiği" iddialarına ilişkin idari ve adli soruşturma başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, soruşturmanın, konu sosyal medya platformlarında paylaşılmadan önce, üniversite yönetimine yapılan şikayetler üzerine başlatıldığı ve titizlikle sürdürüldüğü belirtilerek, "Temel değerlerimize yapılan mütecaviz davranışlara karşı olan duruşumuz nettir. Konu, üniversite yönetimimiz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

4 KIZ ÖĞRENCİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NE ŞİKAYETTE BULUNDU

Öte yandan, 4 kız öğrencinin Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulunması üzerine Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca da adli soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

YORUMLAR (2)
  • Murat Ercan: Kazara bir din adamı(!) kisveli bir sapkın böyle bir kabahat işlediğinde günlerce basında manşetleri işgal ediyor, iyi de oluyor. Bakalım bu sapkın, azgın profesörümüz gazete manşetlerini ne kadar işgal edecek ya da ettirecekler? Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Furkan Şen: Bence kızın da gönlü vardı o kadar şey yapmasak mı yazmış neden ifşa etti bilinmez kızdan o cesareti almasa yazmadı Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
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Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, Taciz, dua, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa 58 yaşındaki profesörün öğrencisine attığı taciz mesajları üniversiteyi karıştırdı! İdari ve adli soruşturma başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 58 yaşındaki profesörün öğrencisine attığı taciz mesajları üniversiteyi karıştırdı! İdari ve adli soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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