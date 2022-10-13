58 YIL SONRA 1400 YILLIK 'ALİM DAĞI' GELENEĞİ YENİDEN BAŞLADI

ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde Asur, Roma, Bizans, Ermeni ve son olarak İslam medeniyetine ev sahipliği yapan Alem Dağı'nda şehit olan Ali Alim adına düzenlenen 1400 yıllık 'Alim Dağı' (Gıre Elim ve Zew) geleneği 58 yıl aradan sonra yeniden yapılmaya başladı. Dev kazanlarda pişirilen yemekleri yüzlerce metre uzunluğundaki yer sofralarında yaklaşık 5 bin kişi birlik beraberlik içerisinde yedi.

Şırnak'ın İdil ilçesi sınırları içerisinde yer alan Alem Dağı konumu ve yüksekliğinden dolayı geçmişte Asur, Roma, Bizans, Ermeni ve son olarak İslam medeniyeti olmak üzere birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. 1400 yıl önce Müslümanlar tarafından bölgeye yapılan fetihler sırasında şehit olan ve Alem Dağı'na defnedilen Ali Alim adına şehit olduğu yıldan bu yana ziyafetler veriliyor. Alem Dağı'nı ziyaret eden Müslüman, Asuri ve Süryaniler yüzyıllar boyunca burada Ali Alim adına hayır yemekleri düzenledi. Son 58 yılda bölgede yaşanan kuraklık ve terör olayları yüzünden yapılamayan etkinlik bölgede sağlanan huzur ortamı ile bu yıl yeniden düzenlendi.

DEV KAZANLARDA YEMEKLER PİŞİRİLDİ

58 yıl sonra yapılan etkinliğe Vali Osman Bilgin, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, İdil Kaymakamı Refik Özsoy, siyasi parti temsilcileri, bölgede yaşayan halkın yanı sıra İstanbul ve Mardin gibi şehirlerden gelen yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Etkinlikte dev kazanlarda pişirilen yemekler, yüzlerce metre uzunluğundaki yer sofralarında birlik beraberlik içerisinde yenildi. İnsanlar Ali Alim'in mezarını ziyaret ederek dualar etti, kimileri ise mezarlık içerisinde bulunan ağaçlara dileklerinin gerçekleşmesi için bez bağladı. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlik yapılan dualar ile devam etti.

Vali Osman Bilgin, Suriye, Irak ve Türkiye üçgeninin tam ortasındaki bir noktada bulunduklarını belirterek, Burası Alem Dağı. 58 yıl önce en son yapılan etkinliği Valiliğimiz, kaymakamlığımız ve köy halkımızla birlikte yeniden ayağa kaldırdık. Bu güzelliği ortaya çıkardıkları için hemşerilerimizle gurur duyuyorum. Bu topraklar kardeşliğin, birlikteliğin toprakları. Bu topraklarda geçmiş ve gelecek arasında bağlantı kurarak ancak bu birlikteliği devam ettirebiliriz. Bugün gençlerimiz, kadınlarımız, yaşlılarımız geçmişi ile geleceği arasında bağlantı kurmak için o özlemlerini gidermek için burada toplandılar. Aşlarını, yemeklerini paylaştılar. Tabi bu paylaşımı asıl ortaya koyan toplumuzun inançları. Burada 'Gıre Elim' denilen zatın, daha önce şehit olduğuna inanılan zatın türbesi de bulunmakta. Türbesini de ziyaret ettik. Bazı insanlar vardır hem yaşarken hem de öldükten sonra toplumlarda sorun olmuştur. Ama bazı insanlar da hem yaşarken hem de öldükten sonra insanları birleştirir. Burada yatan zat da insanları birleştiren bir zattır. Bu topraklar 40 yıldır özellikle emperyalist ülkelerin nifak tohumları ekerek insanları birbirine düşüren topraklar. Son artıklarını temizlemek üzereyiz. İnşallah bu beladan bu bölgeyi kurtaracağız. Hepimiz aynı ölçüde bu vatanın evlatlarıyız? dedi. Etkinlik Grup Tillo konseri ile sona erdi. (DHA)