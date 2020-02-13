58 yıllık hayat arkadaşına 15 yıldır "bebek" gibi bakıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 58 yıllık hayat arkadaşına 15 yıldır 'bebek' gibi bakıyor - Son Dakika

58 yıllık hayat arkadaşına 15 yıldır "bebek" gibi bakıyor

6 saat önce

Kırklareli'nde yaşayan Nezahat Güvenç, 15 yıl önce felç olunca yatağa bağımlı hale gelen 58 yıllık hayat arkadaşına "bebek gibi" bakıyor.

58 yıllık hayat arkadaşına 15 yıldır

Kırklareli'nde yaşayan Nezahat Güvenç, 15 yıl önce felç olunca yatağa bağımlı hale gelen 58 yıllık hayat arkadaşına "bebek gibi" bakıyor.

Paşayeri köyünde 1962 yılında evlenen 76 yaşındaki Nezahat ile 82 yaşındaki Seyfettin Güvenç çifti, evliliklerinin ikinci yılında bir erkek çocuğu dünyaya getirerek sevgilerini perçinledi.

Nezahat Güvenç, 2005 yılında felç olan ve yatağa bağımlı hale gelen eşinden şefkatini ve sevgisini bir an bile esirgemedi.

Yaşamı boyunca birçok mutluluk ve hüzne birlikte tanıklık ettiği, yarım asırdan fazla aynı yastığa baş koyduğu eşine her zaman tatlı sözler ve tebessümle yaklaşan Nezahat Güvenç, sabahları sobayı yakıyor, daha sonra kahvaltı hazırlıyor.

Güvenç, elleriyle kahvaltısını yedirdiği 15 yıl önce felç olunca yatağa bağımlı hale gelen 58 yıllık hayat arkadaşına, şefkatle bebeğine bakar gibi ilgi göstererek, "İyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta.." sözünün gerçek olduğunu ispat ediyor.

Gün boyu televizyon izleyen, radyo dinleyerek vakit geçiren çiftin birbirlerine olan saygı ve sevgileri ise çevrelerinden takdir topluyor.

"Artık yaşlandık ama aşkımız sürüyor"

Nezahat Güvenç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarım asırdan fazladır devam eden evliliklerine herkesin imrenerek baktığını söyledi.

Eşini çok sevdiğini, elini hiç bırakmadığını anlatan Güvenç, "58 yıldır mutlu evliliğimiz sürüyor. Birçok hüzne ve mutluluğa birlikte tanıklık ettik. Artık yaşlandık ama aşkımız sürüyor. Çok mutluyuz. Hastalığımız oluyor ama yine de hayata sımsıkı bağlanıyoruz." dedi.

Seyfettin Güvenç ise eşiyle mutlu bir evlilik sürdürdüklerini vurgulayarak, "Zaman su gibi geçip gidiyor. 15 yıldır benim ekmeğimi suyumu eşim veriyor. Allah ondan razı olsun." ifadelerini kullandı.

Güvenç, günümüzdeki evliliklerin fazla uzun sürmediğini, bunun sevgisizlikten kaynaklandığını dile getirdi.

Seyfettin Güvenç, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gaziantepli iş insanı otelini sokakta kalan evsizlere açtı
Kar kütlelerinin altında kalmaktan son anda kurtuldular Son Dakika: Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı Anne ve babasını siyanürle öldüren sanığa mahkeme başkanından şaşırtan soru: Tahliye olmak ister misin?

Son Dakika Haberleri
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor
17:41 İhanetle başa çıkmak mümkün mü? Pamela Anderson'dan öneri geldi
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi
15:41 Caroline Yılmaz ve Serdar Ortaç'ın 14 Şubat buluşması!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 18:50:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 58 yıllık hayat arkadaşına 15 yıldır "bebek" gibi bakıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]