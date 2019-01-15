Son Dakika Haberleri: 58 Yıllık Şoför Son Seferini Yapıp Emekli Oldu

58 Yıllık Şoför Son Seferini Yapıp Emekli Oldu

1 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 58 yıldır otobüs şoförlüğü yapan Nuri Benneçi (81), son seferinin ardından emekliye ayrıldıBüyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, minibüslerde şoförlüğe başlayan ve daha sonra SS. 5.

58 Yıllık Şoför Son Seferini Yapıp Emekli Oldu, System.String[]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 58 yıldır otobüs şoförlüğü yapan Nuri Benneçi (81), son seferinin ardından emekliye ayrıldı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, minibüslerde şoförlüğe başlayan ve daha sonra SS. 5. Nolu Kooperatifinde özel halk otobüslerinde işe başlayan Benneçi, ilerleyen yaşına rağmen gerekli test ve sınavlardan başarılı elde ederek görevine uzun yıllar devam etti. Benneçi, kızının yanına gideceği için görevinden ayrılarak, emekliliğe adım attı.

İzmit ilçesinde 58 yıl otobüs şoförlüğü yapan 81 yaşındaki Benneçi'yi, Toplu Taşıma Daire Başkanı Salih Kumbar, makamında kabul etti.

Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Kurt ve ve kooperatif başkanı Lokman Aydemir'in de hazır bulunduğu ziyarette konuşan Kumbar, Benneçi'nin şehirde ve belediyede çalışan şoförlerin en yaşlı üyesi olduğunu, insanlara her zaman güler yüzle hizmet ettiğini ve bunun bütün şoförlere örnek olması gerektiğini temenni etti.

Bu mesleği yapmak için belli kriterler olduğunu söyleyen Benneçi, "Fiilen 58 yıl İzmit sokaklarında direksiyon salladım. Artık bu işi bırakıyorum. Bu işte can taşıdığını unutmayacaksın. Zamanı geldi mi, bu işi bırakmalısın. Bugün benim son günümdü. Bu mesleği yapmak için belli kriterler var. Refleks kaybı, gözlerin görmemeye başladığında ve duyma yetisini kaybettiğinde bu işleri bırakmanın zamanı geldi demektir. Can taşıdığını unutmayacaksın ve yeri geldiği zaman ne iş yapıyorsan, bırakacaksın." dedi.

Kumbar, emekli olan Benneçi'ye 58 yıllık hizmeti için plaket ve teşekkür belgesi verdi. Duygulanan Benneçi de Kumbar'a teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:46 Kaynak: AA

Kocaeli, İzmit, Güncel
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