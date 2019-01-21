59 Devlet Okulundaki 345 Ted'li Kış Kampında Buluşuyor

Ankara'daki 59 devlet okulunda öğrenim gören 345 Tam Destek Burslu öğrenci 22-23-24 Ocak'ta TED Üniversitesinde kişisel gelişim ve sosyalleşme kampına alınıyor.

Ankara'daki 59 devlet okulunda öğrenim gören 345 Tam Destek Burslu öğrenci 22-23-24 Ocak'ta TED Üniversitesinde kişisel gelişim ve sosyalleşme kampına alınıyor.



91 yıl önce kurulan sivil toplum kuruluşu Türk Eğitim Derneği (TED), kuruluş amaçlarının başında yer alan maddi olanaksızlar içindeki başarılı çocuklara sahip çıkmak felsefesi ile hız kesmeden yol almaya devam ediyor. Bu ilke doğrultusunda da devlet okullarında okuyan ve Milli Eğitim Bakanlığının sınavlarında başarı kazanmış, düşük gelirli ailelerin başarılı çocuklarını tespit edip onlara akademik, sanatsal, sosyal ve sportif alanlarda hafta sonu kursları düzenliyor. Bundan dolayı Ankara'daki 59 devlet okulunda öğrenim gören 345 Tam Destek Burslu öğrenci 22-23-24 Ocak'ta TED Üniversitesinde kişisel gelişim ve sosyalleşme kampına alınıyor.



"Toplumsal Cinsiyet", "Beden Dili ile Hareket", "Yaşamda İletişim, İmaj ve Motivasyon" başlıklarındaki seminerleri kapsayan kampta, sinema kulübü, fotoğraf çalışmaları ve dans atölyeleri düzenlenecek. Kamp, 22 Ocak 2019 saat 10.45'te Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu'un açış konuşmasıyla başlayacak.



Tam Destek Bursu nedir?



Tam Destek Bursu, Türk Eğitim Derneği'nin çok önem verdiği bir öğrenci destekleme programıdır. Milli Eğitim Bakanlığının 8. sınıflar için yaptığı ulusal düzeydeki sınavda başarı kaydetmiş, belli bir gelir grubunun altında yer alan ailelerin çocukları için hazırlanmıştır. Ankara'da 59 okul olmak üzere İstanbul, İzmir ve Diyarbakır'ı da kapsayan 83 okulda 441 öğrenci bugün bu burstan yararlanıyor. Öğrenciler hafta sonları servislerle evlerinden alınarak, cumartesileri İngilizce ağırlıklı akademik bir programa, pazarları ise sanatsal ve sportif etkinliklerle okul yaşamlarına destek olunuyor. - ANKARA

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