59 yaşında Bristol Kanalı'nı geçen yüzücü Alsaran, "yılın performansı" ödülüne aday gösterildi

Dünya Açık Deniz Yüzme Birliği (WOWSA), Bristol Kanalı'nı geçen en yaşlı yüzücü olan 59 yaşındaki Kamil Resa Alsaran'ı "yılın performansı" ödülüne aday gösterdi.

WOWSA'dan yapılan açıklamaya göre, 1982'den bu yana 28 kilometrelik kanalı geçen ilk isim olan Alsaran, bu performansı nedeniyle ödüle aday yüzücüler arasına girdi.

Alsaran, Manş ve Kuzey kanallarının ardından Eylül 2020'de Bristol Kanalı'nı da yüzerek Triple Crown (Üçlü Taç) unvanını elde eden üçüncü kişi olmuştu.

12 yüzücünün yarıştığı ödül için, "https://openwaterswimming.com/performance-of-the-year" adresinden ocak ayı sonuna kadar oy kullanılabilecek.