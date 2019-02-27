Son Dakika Haberleri: 59 Yaşında Kayağı Öğrendi

59 Yaşında Kayağı Öğrendi

1 saat önce

BİNGÖL'de, emekli Bahri Çibuk (59), sık sık gittiği Hesarek Kayak Merkezi'nde 1 hafta kendisi çalışarak, kayağı öğrendi.

59 Yaşında Kayağı Öğrendi, System.String[]
BİNGÖL'de, emekli Bahri Çibuk (59), sık sık gittiği Hesarek Kayak Merkezi'nde 1 hafta kendisi çalışarak, kayağı öğrendi. Çibuk'un günlük kıyafetleriyle karda çeşitli hareketler yapması, görenlerin beğenisini topladı. 

Emekli Bahri Çibuk,  Türkiye'nin sezonda en uzun süre açık kalan kayak merkezi olma özelliğine sahip, kent merkezine 34 kilometre uzaklıktaki Dikme köyünde bulunan Hesarek Kayak Merkezi'ni sık sık ziyaret ediyor. Çibuk, burada 1 hafta kendisi çalışarak, kayağı öğrendi. Günlük kıyafetleriyle karda çeşitli hareketler yapan Çibuk, görenlerin beğenisini topladı. 

Bahri Çibuk, kayağı nasıl öğrendiğini anlatırken, "Ben çocukluğumda hiç kayamadım, kayak yapmayı da düşe kalka 1 haftada öğrendim. Küçük yaşlarda hep merakım vardı; ama cesaretim yoktu. Hesarek Kayak Merkezi'ne gelmeye karar verdim. İçimdeki o korkuyu bir kenara bırakarak, burada 1 hafta içinde düşe kalka kayak yapmayı öğrendim. Kaymanın zor olmadığını sadece cesaretli olunması gerektiğini öğrendim" dedi.

- Bingöl

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:19 Kaynak: DHA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan HDP'li Sezai Temelli'ye Sert Tepki: Sen Türkiye'yi Terk Et Sığınakta Yakalan Üst Düzey DHKP/C'lilerin, Delikten Çıkarıldığı Anların Görüntüsü Ortaya Çıktı

Kart Sayısı Bakımından Avrupa'da Birinci Sıradayız Türkiye Emlak Katılım Bankası Geri Dönüyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 11:32:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 59 Yaşında Kayağı Öğrendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]