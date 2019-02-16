Son Dakika Haberleri: 59 Yaşındaki Avukat, Ofisinde Ölü Bulundu

59 Yaşındaki Avukat, Ofisinde Ölü Bulundu

41 dakika önce

59 yaşındaki avukat, ofisinde ölü bulundu Isparta'da avukatın şüpheli ölümüISPARTA - Isparta'da 59 yaşındaki avukat, ofisinin dinlenme odasında ölü olarak bulundu.

59 Yaşındaki Avukat, Ofisinde Ölü Bulundu, System.String[]
59 yaşındaki avukat, ofisinde ölü bulundu
Isparta'da avukatın şüpheli ölümü

ISPARTA - Isparta'da 59 yaşındaki avukat, ofisinin dinlenme odasında ölü olarak bulundu.
Olay, Isparta Kutlubey Mahallesi'ndeki Kafeler Caddesi içerisinde bulunan İsmail Ercan Hukuk Bürosu'nda meydana geldi. İddiaya göre, öğleden sonra hukuk bürosuna gelen ortağı İsmail Ercan'ı ofisindeki dinlenme odasında hareketsiz vaziyette buldu. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Avukat İsmail Ercan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet Savcısının gerekli incelemeleri sonrasında 'Şüpheli ölüm' olarak kayıtlara geçen Ercan'ın cansız bedeni, Isparta Belediyesi Cenaze Nakil Aracı ile otopsi yapılmak üzere Süleymen Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.
Ercan'ın kesin ölüm nedeni, hastanede yapılacak olan otopsi sonucunda netlik kazanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:58 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gerçek Kürk Giydiği İddia Edilen Hadise'ye İlk Destek Meslektaşı Hatice'den Geldi Poşet Formalı Küçük Messi'nin Annesi Konuştu: Her Gün Ölüm Korkusuyla Yaşıyoruz

İkinci Şule Çet Vakası! Genç Mimarın Plazadan Düşmesi Şüphe Uyandırdı Malezya'da Gaspçı Dehşeti! Kadını Acımasızca Dövüp Çantasını Alıp Kaçtı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 00:39:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 59 Yaşındaki Avukat, Ofisinde Ölü Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]