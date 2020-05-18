59 yaşındaki temizlik işçisi çöpteki ekmekleri hayvanlar için topluyor - Son Dakika

59 yaşındaki temizlik işçisi çöpteki ekmekleri hayvanlar için topluyor

Kanseri yenen temizlik işçisinin topladığı ekmekler hayvanlara yem oluyor

Hem israfı önlüyor hem de hayvanları doyuruyor

UŞAK - Uşak'ta bir temizlik işçisi çöplerden sokak hayvanları için ekmek toplayarak hem hayvanlarını karınlarını doyuruyor hem de israfın önüne geçiyor. Kolon kanserini yenen 59 yaşındaki temizlik işçisinin bu hareketi ise görenlerin takdirini topluyor.

Uşak'ta çalışan temizlik işçisi Arif Çiftçi (59), ilerleyen yaşına rağmen sokak sokak gezerek temizlik yapıyor. Çiftçi, mesai saatinde çöp konteynerlerine bırakılan onlarca ekmeğin israf olmasını önlemek amacıyla, korona virüs salgınından dolayı aç kalan hayvanlara veriyor. Her gün poşet dolusu ekmek topladığını belirten Çiftçi, hayvan barınağına giderek ekmekleri teslim ediyor. İşini severek yaptığını dile getiren Çiftçi, yardımlarına çalıştığı sürece devam edeceğini kaydetti.

"Hayvanlar benim için çocuk gibi"

Çiftçi, ekmekleri Zabıta Müdürlüğü aracılığıyla da hayvanlara ulaştırdığını belirterek şunları söyledi:

"Ben öncelikle Karaağaç Mahallesindeki zabıta müdürlüğüne, çöplerin yanında ekmek gördüğümü söyledim. Onlara gösterdim, 'değerlendirelim hayvan barınağına götürüp teslim edelim' dediler. O günden sonra bu işe sarıldım ve severek yapıyorum. Temizlik işçisiyim, çöp konteynerlerine dökülen, atılan ekmekleri fark ediyorum. Toplayıp hayvanlara veriyorum. Hayvanlar benim için emzirilen çocuk gibidir, verirsen yer vermezsen yemez. Benim içimden geldi. Hem ekmekler ziyan olmasın hem de hayvanlar aç kalmasın diye yapıyorum. Biliyorsunuz ortalıkta 'virüs' diye bir illet var. Halkımız evden dışarı çıkamıyor. Pek çok hayvan da evden dışarı bırakıldı. Ben de bunun üzerine yapmaya karar verdim. Burada çalıştığım sürece yapmaya devam edeceğim."