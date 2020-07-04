59 yaşındaki Ukraynalı Mitya'dan kaykay şov - Son Dakika

59 yaşındaki Ukraynalı Mitya'dan kaykay şov

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Ukraynalı Mitya Fedunov'un (59) Cumhuriyet Meydanı'ndaki kaykay şovu ilgi görüyor.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Ukraynalı Mitya Fedunov'un (59) Cumhuriyet Meydanı'ndaki kaykay şovu ilgi görüyor.

Manavgat'ta 28 yıldır yaşayan Ukraynalı Mitya Fedunov kendi grubuyla otellerde yoga show yapıyor. Fedunov, çocukluğundan bu yana çok sevdiği kaykayı ilerleyen yaşına rağmen yapmaktan da geri durmuyor. Manavgat Cumhuriyet Meydanı'nda dizdiği ve 40 santimetre araları olan 61 plastik bardak arasında kaykayla şov yapan Mitya Fedunov vatandaşların büyük ilgisini çekti.

Utrecht, Galatasaraylı eski futbolcu Sneijder'e 1 yıllık sözleşme önerdi
Erdoğan'dan AB'nin seyahat kısıtlaması kararına sert tepki: Biz bir, onlar beş kaybeder
Havacılık devi Air France 7.580 kişiyi işten çıkaracak
Kullandığı kaykayları da kendisinin yaptığını söyleyen Mitya Fedunov, kaykayı çok sevdiğini ve çocukluğundan bu yana yaptığını anlattı. Yaptığının dünya çapında bir oyun olduğunu söyleyen Fedunov, "Bu sporu 40-45 yıldır yapıyorum. Bu dünya çapında bir oyun. Çok hareketli bir oyun. Hatta kaykayla futbol bile oynanabilir" dedi.

Manavgat'ta 28 yıldır yaşadığını anlatan Fedunov, "Burasını çok seviyorum. 28 yıldır Manavgat'ta çalışıyorum. Aslında yoga yapıyorum. Bizim bir grubumuz var ve yoga show yapıyoruz" diye konuştu. Kullandığı kaykayı kendisinin yaptığını söyleyen Fedunov, "Bunun büyükleri de var. Bunu satın almadım, ben kendim yapıyorum. Normalde profesyonel olanlar çok pahalı" ifadelerini kullandı.


Cumhuriyet Meydanı, Manavgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 12:06 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 59 yaşındaki Ukraynalı Mitya'dan kaykay şov - Son Dakika

Son Dakika

15:28 Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu 15:07 Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi 14:28 Havai fişek fabrikasındaki patlamada depo sahiplerinin hayatlarını bir bardak su kurtardı 13:40 Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın 13:29 Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu 12:43 Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı 12:37 Ezine'nin 40 yıllık sanayi sitesi hayali gerçek oluyor 11:37 Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen Konya'nın eşsiz lezzetlerinden fırın kebabı damak çatlatıyor 11:20 Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor 09:47 Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi 09:19 30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı 09:17 Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi 23:14 ABD polisi, cinsel istismara uğrayan genç kadının ihbarını göçmen olduğu için ciddiye almadı 23:03 Havaya ateş etmek isteyen şahıs, kendisini göğsünden vurarak ağır yaraladı 22:19 Erzincan'da sel felaketi böyle geldi! Gerilim hattı direkleri saniyeler içinde devrildi
Erdoğan'dan AB'nin seyahat kısıtlaması kararına sert tepki: Biz bir, onlar beş kaybeder
18:11
Havacılık devi Air France 7.580 kişiyi işten çıkaracak
17:51
Mahkeme, "Polis kesemez" diyerek sokağa çıkma cezasını iptal etti
17:30
Fatih Terim, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan İrfan Can'ı transfer etmek istiyor
17:01
Bakan Soylu: Mardin'de kimyasal patlayıcı ele geçirildi
16:53
İstanbul'un tsunami raporunda yer alan dehşet verici detaylar! 17 ilçe sular altında kalacak
16:46
Ayrılık kararı alan Messi, Barcelona'nın başına Xavi'nin geçmesi halinde takımda kalacak
16:30
İkranur için özel ekip iz sürüyor! Cinayet şüphesi üzerine her detay tek tek inceleniyor
16:13
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
15:53
Son dakika: Erdoğan toplu asker uğurlama törenlerini eleştirdi: Valime talimat verdim, bunlara kesinlikle müsaade etmeyeceksiniz
15:29
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2020 18:25:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 59 yaşındaki Ukraynalı Mitya'dan kaykay şov - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]