59 yaşındaki Ukraynalı Mitya'dan kaykay şov - Son Dakika

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Ukraynalı Mitya Fedunov'un (59) Cumhuriyet Meydanı'ndaki kaykay şovu ilgi görüyor.
Manavgat'ta 28 yıldır yaşayan Ukraynalı Mitya Fedunov kendi grubuyla otellerde yoga show yapıyor. Fedunov, çocukluğundan bu yana çok sevdiği kaykayı ilerleyen yaşına rağmen yapmaktan da geri durmuyor. Manavgat Cumhuriyet Meydanı'nda dizdiği ve 40 santimetre araları olan 61 plastik bardak arasında kaykayla şov yapan Mitya Fedunov vatandaşların büyük ilgisini çekti.
Manavgat'ta 28 yıldır yaşadığını anlatan Fedunov, "Burasını çok seviyorum. 28 yıldır Manavgat'ta çalışıyorum. Aslında yoga yapıyorum. Bizim bir grubumuz var ve yoga show yapıyoruz" diye konuştu. Kullandığı kaykayı kendisinin yaptığını söyleyen Fedunov, "Bunun büyükleri de var. Bunu satın almadım, ben kendim yapıyorum. Normalde profesyonel olanlar çok pahalı" ifadelerini kullandı.