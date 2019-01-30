Son Dakika Haberleri: 59 Yıllık Saz Ustasının Ferdi Tayfur Hasreti

59 Yıllık Saz Ustasının Ferdi Tayfur Hasreti

1 saat önce

muhabirinin telefonla ulaştığı sanatçı Ferdi Tayfur ise Adana'ya gittiğinde Mehmet Kaçar'la bir arada olmaktan memnuniyet duyacağını kaydederek, Kaçar'a uzun ömürler dileğinde bulundu.

59 Yıllık Saz Ustasının Ferdi Tayfur Hasreti, System.String[]
muhabirinin telefonla ulaştığı sanatçı Ferdi Tayfur ise Adana'ya gittiğinde Mehmet Kaçar'la bir arada olmaktan memnuniyet duyacağını kaydederek, Kaçar'a uzun ömürler dileğinde bulundu.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 05:08 Kaynak: DHA

Mehmet Kaçar, Adana, Ferdi Tayfur, Güncel
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