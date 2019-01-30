59 Yıllık Saz Ustasının Ferdi Tayfur Hasreti
1 saat önce
muhabirinin telefonla ulaştığı sanatçı Ferdi Tayfur ise Adana'ya gittiğinde Mehmet Kaçar'la bir arada olmaktan memnuniyet duyacağını kaydederek, Kaçar'a uzun ömürler dileğinde bulundu.
muhabirinin telefonla ulaştığı sanatçı Ferdi Tayfur
ise Adana
'ya gittiğinde Mehmet Kaçar
'la bir arada olmaktan memnuniyet duyacağını kaydederek, Kaçar'a uzun ömürler dileğinde bulundu.
- Adana
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 05:08 Kaynak: DHA
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