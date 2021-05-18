59. Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Beşiktaş, İzmir'de Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek, 10. kez kupayı müzesine götürdü.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Ghezzal'ın kullandığı köşe atışında Larin'in kafa vuruşu üstten auta gitti.
64. dakikada Fredy'nin pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Gökdeniz'in şutu kaleci Utku'da kaldı.
74. dakikada sağ kanattan topla ceza sahasına giren Gökdeniz'e son anda müdahale eden Josef de Souza mutlak golü önledi.
90+2. dakikada kalenin sağ çaprazında Veysel Sarı'nın şutu direğe çarparak oyun alanına döndü.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Serkan Olguncan xx
Antalyaspor: Ruud Boffin xx, Naldo x, Fedor Kudryashov x, Bünyamin Balcı x (Sidney Sam dk. 70 x), Veysel Sarı x, Nuri Şahin xx (Ufuk Akyol dk. 79 x), Fredy xx, Amilton xx (Dever Orgill dk. 79 x), Hakan Özmert x (Mert Yılmaz dk. 46 xx), Lukas Podolski xx, Gökdeniz Bayrakdar xx
Yedekler: Ferhat Kaplan, Ersan Gülüm, Bahadır Öztürk, Ali Eren İyican, Omar Imeri, Jean-Armel Drole
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Beşiktaş: Utku Yuvakuran xx, Valentin Rosier xx, Fabrice N'Sakala xx, Welinton xx, Domagoj Vida xx, Josef de Souza xxx, Kevin N'Koudou xx (Gökhan Töre dk. 65 xx), Atiba Hutchinson xxx (Bernard Mensah dk. 78 x), Rachid Ghezzal xxx (Rıdvan Yılmaz dk. 86 ?), Necip Uysal xx (Dorukhan Toköz dk. 65 xx), Cyle Larin xx
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Francisco Montero, Bilal Ceylan, Serdar Saatçı
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Goller: Josef de Souza (dk. 3), Rosier (dk. 30) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Nuri Şahin, Fedor Kudryashov, Naldo (Antalyaspor), Utku Yuvakuran (Beşiktaş)
(Ali Gözeten - Refik Fidan/ İHA)
Kaynak: İHA
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