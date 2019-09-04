590 daireli sitede "iskeleli yaşam" -1

BEYLİKDÜZÜ'nde bulunan 590 daireli sitede mantolama için iskeleler kurulu olmasına rağmen, geçen yılın Haziran ayından itibaren bitmeyen çalışmalar site sakinlerini canından bezdirdi. İskeleler ile çevrili binalara girip çıkarken zorlanan site sakinleri firmanın paraları alıp çalışmaları durdurduğunu öne sürdü.Anlaşma yaptıkları firmaya her bir daire sahibinin 6 bin lira civarında para ödediğini belirten bazı site sakinleri, firmanın kurduğu iskeleleri bırakarak çalışma yapmadığını, iflas ettiğini öne sürdü. Mantolaması biten bazı binalarda oturanlar ise küf ve akıntıdan şikayetçi. Paralarını ödedikleri halde firmanın ortada olmadığını söyleyen site sakinleri yasal yollardan hak arayışında. Yeni yönetim binalara, firmanın iflas ettiğini belirterek, "Yönetim Kurulumuz bu hususta avukatımızı hemen bilgilendirerek yasal takip işlemlerini başlatmıştır" duyurusunu astı. Beylikdüzü 'ndeki sitenin mavi, yeşil ve kırmızı olarak üç ayrı bloğunda 590 daire yer alıyor. Site sakinleri geçen yıl Aralık ayında yapılan yönetim kurulu toplantısında dış cephe kaplaması konusunda bir firmanın kendilerine tanıtıldığını belirttiler. Firma ile daha ihale bile yapılmadan site yönetiminin anlaştığını iddia eden site sakinleri, peşin olarak daire başına 6 bin lira dolayında ödeme yaptıklarını ancak firmanın doğru düzgün çalışmadığını söylediler. Firma tarafından sitede bulunan binalara geçen Haziran ayında iskeleler kuruldu ancak küçük bir bölüm kaplandıktan sonra çalışmalar durdu. Site sakinleri duruma tepki gösterdi, firma ile anlaşma yapan eski site yöneticisine de ulaşamadıklarını iddia ettiler.





FİRMANIN İFLAS ETTİĞİ DUYURULDU

Sitede bulunan binalara ise yeni yönetim astığı duyuru yazısında, firma ile görüşüldüğü, yönetim kurulu başkanının firmanın iflas ettiği için devam etmeyeceğini söylediğine yer vererek, "Yönetim Kurulumuz bu hususta avukatımızı hemen bilgilendirerek yasal takip işlemlerini başlatmıştır. Bu hususta gelişmeler hakkında ayrıca bilgilendirme yapılacaktır" şeklinde duyuru yazısı asıldı.





FİRMA TELEFONLARINA CEVAP VEREN YOK

Binalardaki çalışmaların durduğu günden bu yana site yöneticisinden de 2 aydır haber alınamadığını öne sürdür. Site sakinleri tarafından yeni yönetici seçilmiş durumda. Haberin hazırlandığı saatleri kadar aradığımız dış cephe kaplaması yapan firmanın telefonlarına ise cevap veren olmadı.





"İSKELELER GEÇEN YIL HAZİRAN'DAN BERİ BURADA"

Site sakini Sedef Erener, yaşananlarla ilgili şöyle konuştu:

"2 yıl önce Aralık'ta sitemizin mantolama yapılmasına karar verildi. O zaman firma bizden 4 bin 250 lira istedi. Bir yıl erteledik. Geçen yılki yönetim kurulu toplantısında mantolama yapılmasına karar verdik. Bize firma tanıtıma geldi. Firmaya ihalenin verildiği, bize tam olarak orada açıklanmadı. Malzeme tanıtıldı, biz de 'iyi, güzel' dedik, 'mantolamayı kabul ediyoruz' dedik. Hemen firmaya verilmiş aslında. Firma buraya geldi, ödeme şekilleri kredi kartı tek çekim, kredi kartı taksiti yaptık, peşin ödeme aldı, kredi çektik bir de firmaya senet imzaladık. Fakat şimdi şirket iflas etti. Geçen yıldan bu yana doğru düzgün çalışılmıyor, iskeleler geçen yıl Haziran'dan beri burada. Bina bina geziyor iskeleler. Geçen yıl B Blok yapıldı, 1 yıl boyunca B Blok iskele ile oturdu. Kırmızı binalar bitti, mavilerden 2 bina bitti, 1 bina yarım, yeşillerinden 2 binası bitmiş durumda. Bitmiş binalardaki arkadaşlarımız küf ve akıntıdan şikayetçi. Nakit ödeyenler 6 bin 500 lira, ben taksitle ödedim 6 bin 950 lira, hala da ödüyorum."

Bir diğer site sakini Esin Atalay ise, "13 bin 500 lira peşin ödedik, 2 daire. Şikayetçiyiz, zor durumdayız. Ağaçları söktüler, yönetimden gelip bir kişi ilgilenmedi" diye konuştu. Reyhan Yağın da, "6 bin 500 lira ödeme yaptım. 590 haneli sitenin mağdurlarından biriyim. Çok üzülüyorum bu duruma. Bizi duymalarını istiyorum" dedi. Tahsin Polat ise "Emekliyim, 'mantolama yaptıralım' dediler, millet 'tamam' dedi. Ama yapılan bir iş yok. Hep yarım yamalak, sakat işler. Sonra da şirket iflas etti yazı astı, ben inanmıyorum" şeklinde konuştu.

Çocuklar da site içerisinde bulunan oyun parkında oynayamadıklarını söylüyorlar. Selin Gümüş, artık site içerisinde oynayamadıkları için çok mutsuz olduğu söyledi.

- İstanbul