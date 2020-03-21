592 arı yetiştiricisine 823 bin lira destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel 592 arı yetiştiricisine 823 bin lira destek - Son Dakika

592 arı yetiştiricisine 823 bin lira destek

6 saat önce

DÜZCE (İHA) – Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından her yıl olduğu gibi 2020 yılında da destekler verilmeye devam ediyor.

592 arı yetiştiricisine 823 bin lira destek, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından her yıl olduğu gibi 2020 yılında da destekler verilmeye devam ediyor. Çiftçilerin başvuruları sonucunda Düzce'de 2019 yılı arılı kovan desteklemeleri kapsamında 592 arı yetiştiricisine 823 bin lira destek verildi.


Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan hibe şartlarını taşıyan, tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile uğraşan çiftçilere çeşitli tutarlarda destek veriliyor. Bu kapsamda resmi gazetede yayınlanan veriler sonrasında 2019 yılı içerisinde Düzce'de arı yetiştiricilerine destek verildi. 2019 yılı içerisinde 592 arı yetiştiricisine 54 bin 870 kovan için 823 bin 50 lira destekleme işlemi gerçekleştirildi. Ayrıca, çiğ süt desteklemesi kapsamında 95 sür üreticisine bin 50 ton süt için 68 bin 173 lira destekleme işlemi gerçekleştirildi. - DÜZCE

Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 02:00 Kaynak: İHA

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