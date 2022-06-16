599 TL değerindeki FIFA 22 ücretsiz oluyor!

Sony'nin geçtiğimiz aylarda PlayStation Plus abonelerine müjdeyi vererek FIFA 22'nin 3 Mayıs-7 Haziran tarihleri ??arasında ücretsiz olacağını duyurmasıyla tüm gözler Game Pass için Microsoft tarafında çevrilmişti. Bir süre önce beklenen açıklama geldi. FIFA 22, önümüzdeki günlerde EA Play ve Xbox Game Pass'e eklenecek.

FIFA 22, Xbox Game Pass Ultimate aboneleri için ücretsiz oluyor

Electronic Arts'ın abonelik tabanlı oyun servisi EA Play, Twitter'dan FIFA 22'nin 23 Haziran'da ücretsiz olarak kütüphanesine ekleneceğini duyurdu. Bununla birlikte hizmete doğrudan erişimi olması nedeniyle Xbox Game Pass Ultimate aboneleri de oyuna aynı gün erişme imkanına sahip olacak.

EA Play; an itibariyle FIFA 22'nin 10 saatlik deneme sürümünü abonelerine sunuyor. Ancak 23 Haziran'dan itibaren tam sürüm erişime açılacak. Bu durumun nisan ayında Twitter analistlerinden IdleSloth tarafından tespit edildiğini de belirtelim.

Game Pass abonelerine müjde: Sevilen oyun ekleniyor!

Buna ek olarak Microsoft bir süre önce geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan ve en popülerler arasında yer alan bazı oyunları oynayan ve kendi platformuna üye olmayan kişilere ücretsiz PC Game Pass deneme paketlerini hediye etti.

FIFA 22 sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 – 64-Bit

İşlemci: Intel Core i3-6100/ AMD Athlon X4 880K

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 2GB veya AMD Radeon HD 7850 2GB

Önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 – 64-Bit

İşlemci: Intel i5-3550/ AMD FX 8150

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 veya AMD Radeon R9 270X

Ağ: Genişbant internet bağlantısı

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