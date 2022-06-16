599 TL değerindeki FIFA 22 ücretsiz oluyor! - Son Dakika
Üye Girişi

599 TL değerindeki FIFA 22 ücretsiz oluyor!

16.06.2022 19:42
599 TL değerindeki FIFA 22 ücretsiz oluyor!

Microsoft, Sony ile olan yarışında geride kalmak istemiyor. Bu sebeple FIFA 22, Xbox - PC Game Pass Ultimate abonelerine sunulacak.

Sony'nin geçtiğimiz aylarda PlayStation Plus abonelerine müjdeyi vererek FIFA 22'nin 3 Mayıs-7 Haziran tarihleri ??arasında ücretsiz olacağını duyurmasıyla tüm gözler Game Pass için Microsoft tarafında çevrilmişti. Bir süre önce beklenen açıklama geldi. FIFA 22, önümüzdeki günlerde EA Play ve Xbox Game Pass'e eklenecek.

FIFA 22, Xbox Game Pass Ultimate aboneleri için ücretsiz oluyor

Electronic Arts'ın abonelik tabanlı oyun servisi EA Play, Twitter'dan FIFA 22'nin 23 Haziran'da ücretsiz olarak kütüphanesine ekleneceğini duyurdu. Bununla birlikte hizmete doğrudan erişimi olması nedeniyle Xbox Game Pass Ultimate aboneleri de oyuna aynı gün erişme imkanına sahip olacak.

599 TL değerindeki FIFA 22 ücretsiz oluyor!

EA Play; an itibariyle FIFA 22'nin 10 saatlik deneme sürümünü abonelerine sunuyor. Ancak 23 Haziran'dan itibaren tam sürüm erişime açılacak. Bu durumun nisan ayında Twitter analistlerinden IdleSloth tarafından tespit edildiğini de belirtelim.

Game Pass abonelerine müjde: Sevilen oyun ekleniyor!

Buna ek olarak Microsoft bir süre önce geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan ve en popülerler arasında yer alan bazı oyunları oynayan ve kendi platformuna üye olmayan kişilere ücretsiz PC Game Pass deneme paketlerini hediye etti.

FIFA 22 sistem gereksinimleri

599 TL değerindeki FIFA 22 ücretsiz oluyor!

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 – 64-Bit

İşlemci: Intel Core i3-6100/ AMD Athlon X4 880K

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 2GB veya AMD Radeon HD 7850 2GB

Önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 – 64-Bit

İşlemci: Intel i5-3550/ AMD FX 8150

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 veya AMD Radeon R9 270X

Ağ: Genişbant internet bağlantısı

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşleriniz yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
500
Tarsus Belediyesi, 22 Ton Saman Balyasını Hayvan Üreticilerine Ücretsiz Dağıtacak Tarsus Belediyesi, 22 Ton Saman Balyasını Hayvan Üreticilerine Ücretsiz Dağıtacak Adobe müjdeyi verdi: Photoshop ücretsiz oluyor! Adobe müjdeyi verdi: Photoshop ücretsiz oluyor!
Kaynak: Shiftdelete

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 599 TL değerindeki FIFA 22 ücretsiz oluyor! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
19:22 7 bin kişi cinsiyet değiştirmek için sırada bekliyor diyen doktora hastaneden yanıt: Hasta sayıları gerçeğin çok üzerinde ve abartılıdır
19:13 Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Devreye giren Ronaldo Nazario tüm dengeleri değiştirdi
18:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine "En çürük siyasetçi" demesi üzerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi: Yine küfür etmişsin
16:47 Muğla'da yıldırım düşen ormanda yangın çıktı
18:09 Polise yumruk atan DBP Milletvekili Salihe Aydeniz hakkındaki fezleke Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi
18:04 Hakan Çalhanoğlu için dünyanın en zengin kulübü olan Newcastle United harekete geçti
17:44 "Pastırma bizim" tartışmasında sonuç çıktı! Tescili alan ilimiz Sivas oldu
17:39 D-8 Genel Sekreteri Isiaka Abdulkadir Imam'dan Haberler.com'a özel açıklamalar: Sağlık alanında projelerimiz var
17:38 43 ilde eş zamanlı "Dümen" operasyonu başlatıldı! Holding sahibi ve çalışanları da gözaltına alındı
17:27 Sevgilisini öldürdükten sonra emniyete götüren sanık: Olay planlı değildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 19:46:05. #1.11#
SON DAKİKA: 599 TL değerindeki FIFA 22 ücretsiz oluyor! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement