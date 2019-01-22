"5G, 2025'e kadar 110 ülkede satışa sunulacak”
1 saat önce
Huawei Technologies, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Dönüşümlü Üst Yetkilisi, "Beşinci nesil mobil internet bağlantısı 5G, 2025'e kadar, 110 ülkede satışa sunulacak.
Huawei
Technologies, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Dönüşümlü Üst Yetkilisi, "Beşinci nesil mobil internet bağlantısı 5G, 2025'e kadar, 110 ülkede satışa sunulacak." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 06:55
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