Son Dakika Haberleri: "5G, 2025'e kadar 110 ülkede satışa sunulacak”

"5G, 2025'e kadar 110 ülkede satışa sunulacak”

1 saat önce

Huawei Technologies, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Dönüşümlü Üst Yetkilisi, "Beşinci nesil mobil internet bağlantısı 5G, 2025'e kadar, 110 ülkede satışa sunulacak.

Huawei Technologies, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Dönüşümlü Üst Yetkilisi, "Beşinci nesil mobil internet bağlantısı 5G, 2025'e kadar, 110 ülkede satışa sunulacak." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 06:55 

Huawei, Ekonomi
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