5G Ağların Gelişimi İstenilen Düzeyde Değil! - Son Dakika

5G teknolojisi son dönemde en önemli teknolojik gelişmelerden biridir. Birçok akıllı telefon üreticisi 5G ağları destekleyecek akıllı telefonlar üretirken, Ağ sağlayıcı operatörlerde 5G alt yapısını güçlendirmek için yoğun bir gayret içinde olduğunu söylüyor.

5G teknoloji konosunda birçok ülkede farklı fuarlar yapılmaktadır. Ülkemizde de Mobilefest adı altında Dijital Teknolojiler Fuarı ve Konferansı yapılacak ve bu konferansta daha çok, 5G & Telekomünasyonun da içinde bulunduğu birçok teknolojik gelişmeler yayınlanacak. Mobilefest festivali, 18-20 Mart 2021 tarihinde gerçekleşecek. Festivalin ana merkezi, İstanbul Kongre Merkezi olacak.

Omdia Araştırma şirketine göre; 5G Ağları Gelişimi İstenilen Düzeyde Değil!

Bununla birlikte, Omdia araştırma şirketine göre, 5G ağının birçok bölgeye yayılması hala çok yavaş gibi görünüyor.

Son zamanlarda, Avrupa Endüstriyel Yuvarlak Masa (ERI) derneği 5G'nin bölgede yavaş yayılmasını kınadı. Derneğe göre, Avrupa Birliği ülkelerinin yarısından fazlasında 5G ağı mevcut değil. Küresel olarak, 5G teknolojisi hala dağıtımın ilk aşamalarında olduğu görünüyor. Ancak 5G ağları, mobil cihazlar için önemli bir yer almaktadır ve mobil cihazların geleceğidir. Omdia'dan gelen yakın tarihli bir rapora göre, Güney Kore 5G ilerlemesinde hala lider konumdadır. Bununla birlikte, Avrupa bölgesi için İsviçre birinci sırada yer almaktadır. Küresel olarak Orta Avrupa ülkesi Kuveyt'i geride bırakarak ikinci sırada yer alıyor. ABD dördüncü sırada yer alırken, Çin altıncı sırada yer alıyor.

Coronavirüs Pandemisi, 5G Ağının Yayılmasını Önemli Ölçüde Etkilemedi

Omdia şirketinin açıklamasına göre, teknoloji firmalarının ekipman tedariğinin sınırlı olduğuna dikkat çekti. Bu, insanların 5G ağlarına erişiminin önünde büyük bir engeldir. Şu anda akıllı telefonlar buna iyi bir örnek olarak gösterilebilir. Son aylarda sevkiyatlar muazzam bir şekilde artmış olsa da, 5G'yi destekleyen akıllı telefonları genel pazarın yalnızca küçük bir bölümünü oluşturuyor.

Rapor, Güney Kore'nin şu anda 5,88 milyon 5G özellikli cihazla ilk sırada yer aldığını gösteriyor. Bu değer, ülkede kullanılan tüm cihazların yaklaşık %10'unu oluşturmaktadır.

Birleşik Krallık, Avrupa'da ikinci sırada yer almaktadır. Buna ek olarak, İngiliz hükümeti, yeni bir sabit ve mobil ağ destek altyapısı için 400 milyon sterlin de dahil olmak üzere 5G'ye 1,1 milyar sterlin yatırım yapma sözü verdi.

Omdia'nın baş analisti Stephen Myers, küresel salgına rağmen düzenleyicilerin hala 5G ağların geliştirmeye devam ettiğini açıkladı. Operatörler ayrıca 5G'yi piyasaya sürmeye ve ağ kapsamını genişletmeye hazırlanıyor.

Birkaç yıl içinde 5G, dünyanın hemen hemen tüm büyük şehirlerinde satışa sunulacak. Bununla birlikte, 4G olmayan bazı uzak yerler var. 5G ağının bu tür alanlara ulaşması bir on yıl daha alabilir.