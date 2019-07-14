Son Dakika Haberleri: 5G baz istasyonları için 2023 hedefi
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5G baz istasyonları için 2023 hedefi

5 saat önce

On Birinci Kalkınma Planı'na göre, yeni nesil kablosuz telefon teknolojisi 5G ve ötesi teknolojiler dahil olmak üzere, yerli elektronik haberleşme şebeke ve altyapı bileşenleri, Ar-Ge ve üretim faaliyetleri teşvik edilerek 5 yıl içinde 5G baz istasyonu geliştirme çalışmaları bitirilecek.

5G baz istasyonları için 2023 hedefi, System.String[]
On Birinci Kalkınma Planı'na göre, yeni nesil kablosuz telefon teknolojisi 5G ve ötesi teknolojiler dahil olmak üzere, yerli elektronik haberleşme şebeke ve altyapı bileşenleri, Ar-Ge ve üretim faaliyetleri teşvik edilerek 5 yıl içinde 5G baz istasyonu geliştirme çalışmaları bitirilecek.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:12 
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