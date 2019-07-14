5G baz istasyonları için 2023 hedefi

On Birinci Kalkınma Planı'na göre, yeni nesil kablosuz telefon teknolojisi 5G ve ötesi teknolojiler dahil olmak üzere, yerli elektronik haberleşme şebeke ve altyapı bileşenleri, Ar-Ge ve üretim faaliyetleri teşvik edilerek 5 yıl içinde 5G baz istasyonu geliştirme çalışmaları bitirilecek.

On Birinci Kalkınma Planı'na göre, yeni nesil kablosuz telefon teknolojisi 5G ve ötesi teknolojiler dahil olmak üzere, yerli elektronik haberleşme şebeke ve altyapı bileşenleri, Ar-Ge ve üretim faaliyetleri teşvik edilerek 5 yıl içinde 5G baz istasyonu geliştirme çalışmaları bitirilecek.

Haber Yayın Tarihi:

Eski komşusunun sopayla ellerini kıran ve cep telefonunu alan hırsızın cezası maske taktığı için arttırıldı

Taksim'de kadınlı - erkekli kavgayı kimse durduramadı

ÜMRANİYE'DE ŞOFÖRLERİN SOPALI KAVGASI KAMERADA

Ümraniye'de şoförlerin sopalı kavgası kamerada